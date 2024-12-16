大腦老化新發現 睡眠影響與3個衰老時間點

【文‧黃嬿】

現代人失眠是常態，也都嘗過睡眠不足隔天腦袋當機的感覺，一項新研究發現，缺乏睡眠的確很傷腦，只要一晚不睡覺，大腦就會瞬間衰老兩歲。科學家也發現大腦老化的三個重要時間點，證明老化並非線性過程，讓科學家對人類老化進程有新的理解。

先前研究發現，睡眠不足的人的大腦在液體分佈和灰質體積都會發生變化。一篇《神經科學》期刊研究，科學家對睡眠不足的人以磁振造影 (MRI) 掃描大腦，估計「大腦年齡」，比較正常睡眠後大腦影像，發現一晚睡眠不足，會導致大腦發生類似衰老兩年的變化。

團隊找來 134 名參與者，分成四組，分別是一晚沒睡，稱為完全剝奪睡眠，以及一晚睡三小時為部分剝奪睡眠、連五天睡五小時稱為慢性睡眠剝奪，以及每晚睡滿八小時的對照組。每組睡眠剝奪前至少有一晚正常睡眠，多數小組之後也會給予一整夜恢復性睡眠。

每人每晚都會接受大腦核磁共振檢查，比較大腦睡眠不足之前和之後，以及整夜休息後。研究員還使用 BrainageR 機器學習演算法，以腦部 MRI 確定參與者大腦表觀年齡，演算法接受過三千多人大腦 MRI 資料訓練。

一晚沒睡群體，brainageR 估計比正常睡眠平均年齡大一至兩歲。但再一晚恢復性睡眠後，差異就消失了。與對照組相比，部分睡眠剝奪組和慢性睡眠剝奪組的年齡預測沒有明顯差異。雖然研究員只在完全睡眠剝奪組發現這種影響，但科學家認為，由於實驗時間不夠長，還無法對慢性睡眠不足的長期影響下定論。

大腦三個老化高峰

《自然老化》期刊新研究也發現，50 歲後期是大腦老化的潛在開始時間點。科學家分析近五千名年齡 45~82 歲英國人血漿約三千種蛋白質濃度，發現與大腦老化相關 13 種蛋白質 57、70 和 78 歲時飆升，尤其是 Brevican (BCAN) 蛋白質，與失智症、中風和運動問題有關，另 GDF15 蛋白質也與年齡疾病有關。

這項研究與以前重要研究呼應，即人類不是漸進式老化。日前史丹佛大學團隊確定，與年齡有關的變化，包括新陳代謝減慢、皮膚皺紋和疾病風險增加，44 歲和 60 歲時出現明顯峰值，證明老化多數變化不是線性，建議接近 44 歲和 60 歲的人，更頻繁運動並更健康飲食。

其他科學家認為，研究發現可能與自身經歷，或其他人分享身體健康狀況突然下降的經歷非常吻合。科學家認為，到 2050 年，全球 65 歲以上人口將超過 15 億，因應全球即將迎接高齡化社會，有必要更深入了解老化過程，幫助人們鋪好健康老去的道路。

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