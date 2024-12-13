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金星不是地球雙胞胎 新研究：金星從來沒適居過

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Emmastein】

幾十年來，人們認為金星環境曾經很像地球，還稱金星與地球為雙胞胎，然而最近劍橋大學天文團隊發現，金星從來就不適居。

從遠處看去，金星和地球確實像孿生星球，大小、質量、體積幾乎相同，都是岩石行星；然而近距離觀察金星就變得咄咄逼人，比如覆蓋濃厚硫酸雲，表面平均溫度高達 462℃。

一些科學家認為金星最初形成條件與地球相似，只是因大規模火山活動引發持續失控的溫室效應才導致海洋消失、溫度升高，幾十年來，天文學家一直探討如今環境條件極端的金星，是否曾擁有能支持生命的液態海洋，或濃厚雲層是否有某種神祕形式的「空中」生命。

但劍橋大學團隊研究金星大氣化學成分與火山活動後，推斷金星內部過於乾燥，表面不可能有足夠水形成海洋，甚至金星很可能一直是個炎熱、荒涼貧瘠的世界。

研究員表示，地球火山爆發富含水蒸氣，這是因地函充滿水，然金星火山氣體排放物最多僅含 6% 水，表明金星極度缺水，這顆星球打從一開始就很乾燥。

將來發射金星探測器前，我們無法確定金星是否可維持生命，但鑑於金星可能從來沒有海洋，很難想像它能孕育需要液態水的類地生命。

同理，如果金星不曾適居，那其他類金星系外行星也沒有太多機會成為適居條件候選者。

新論文發表在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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