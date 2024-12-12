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微型原初黑洞可能像幽靈 穿過地球岩石、建築物甚至人體

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：紐約州立大學水牛城分校）
（首圖來源：紐約州立大學水牛城分校）

【文‧Emmastein】

我們通常在數千光年之外尋找黑洞，但新研究表明地球或許也能找到原初黑洞證據，它們可能在岩石、古老建築鑿出微小隧道，甚至悄悄穿過我們身體。

與大質量恆星坍縮形成的恆星黑洞、經年累月吸積物質而成的超大質量黑洞不同，原初黑洞（PBH）是種大爆炸後不久就誕生的假想黑洞，模型顯示它們基本上跟原子一樣小，至今仍在宇宙各處呼嘯而過，它們同樣不可見，只能透過重力與物質相互作用。

根據一篇新研究，紐約州立大學水牛城分校物理學家團隊計算了一個快速移動的原初黑洞遇到行星等固體物體會發生什麼事，發現一個質量 1.12 噸的原初黑洞能直接穿過行星，鑽出一條比人類髮絲細 700 倍、僅 100 奈米寬的隧道。

雖然原初黑洞穿過任何 10 億年巨石的機率僅 0.000001%，但團隊認為還是可嘗試掃描地球數十億年前古老巨大岩石、甚至數百年前建築物，尋找任何像子彈穿過固體材料的微觀筆直隧道。

研究人員還說，這些原初黑洞甚至也可能穿越你的身體，但不用擔心，儘管原初黑洞攜帶大量動能，但它也以驚人速度移動，通過人體時並沒有太多機會轉移大部分能量，因此不太可能對人體組織造成任何明顯傷害。

而原初黑洞若穿過非固體物體如：擁有液態核心的行星，這種情況下它很可能卡在中心並吞噬液體物質，使行星逐漸變得像空心球。

如果這顆行星大小不到地球十分之一且成分恰到好處，那麼空心殼就會撐著，但行星若比地球大，有朝一日便可能潰散，成為我們尋找原初黑洞證據另一種潛在途徑，假如偵測到一顆小行星或系外衛星密度遠低於預期，其內部可能有個原初黑洞正在吸收物質。

新論文將發表在《Physics of the Dark Universe》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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