住城市還是鄉下好？研究發現「適居帶」

【文‧黃嬿】

因工作與生活機能方便，各種資源選擇多樣化，很多人想住在市中心，或離市區愈近愈好的地方，但是住在城市中心的人不見得更快樂。一項針對英國城市居民調查的研究發現，城市居民的健康、快樂和富裕比不上住城市外圍的人，最快樂的人是住在城市與鄉村中間的所謂「適居帶」。

人們喜歡住在城市，是因為城市的社會、文化、教育和經濟機會都比鄉村多，稱為「城市承諾」，但城市機會是否會轉化為人們所期望的幸福感？過去城鄉幸福研究通常給否定的答案，許多研究都發現，在經濟發達國家，農村地區始終表現出較高的幸福感。

《科學進展》期刊論文，阿姆斯特丹大學心理學家分析英國生物銀行 156,000 名 40 歲以上數據，以某人住所與最近市中心的距離，以及城市地區的人口密度，評估某人是否住在城市、郊區或農村地區。

研究發現，雖然城市居民收入最高，但這並沒有讓他們更快樂。高度都市化地區的人們在福祉、社會滿意度和經濟滿意度等八項指標得分都較低。

只有優勢人群受益

雖然城市整體幸福感表現不好，但人們還是湧向城市。研究員於背景說明表示，住在城市的人口比例從 1910 年代 10% 飆升至預計 2050 年 68%，這是城市需求悖論，即城市很受歡迎，但搬到城市會讓普通人更痛苦。

城市生活讓人們不快樂的原因是傳染病、空氣污染、熱島效應和貧窮，此外，交通問題也隨著城市規模擴大，大城市擁擠和通勤時間會更嚴重。城市也是組織犯罪和高犯罪率發源地。此外，綠色和藍色空間稀少及噪音，導致城市壓力，這些壓力源都會阻礙城市整體幸福感。

研究也強調，城市生活幸福感嚴重不平等。經濟富裕者比勉強度日者對生活更滿意，且城市中心附近不平等程度最高，證明城市為已處於優勢的人有不成比例的好處。

研究也確認幸福感最佳距離，最快樂地方是郊區，靠近城市但超過城市邊界的地區，表現出最高且最平等的心理滿意度。

以幸福感衡量城市發展

愈多愈多先進國家將幸福感納入城市治理目標，日本智慧城市研究所 (SCI Japan) 執行董事總經理 Takehiko Nagumo 於智慧城市會議表示，智慧城市不應只追求技術，因幸福與現今城市發展追求的事物都無關。

很好的例子是，地方政府決策者通常將預期壽命當成首要任務，直覺這是有道理的，但其實長壽和幸福感沒有相關性，他舉例，如果人沒有人生目標，沒有為鄰居貢獻的意識，就沒有真正歸屬感。

日本智慧城市研究所開發一個名為宜居福祉城市指標（LWCI）的評估系統，使「智慧城市」定義指標遠遠超出技術範圍。出發點是反思一個問題，即如果達成智慧城市，能讓人民幸福嗎，當自駕車無所不在，無人機在頭頂飛翔，光憑這點，不會讓人們感到高興，必須退後一步思考是什麼才能讓人們快樂，才是城市要追求的目標。

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