快訊

快速道路車輛故障竟停內車道 女下車放警示牌遭撞死

躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

他是敘利亞全民獵殺目標！毒氣彈屠殺近2千人 不穩定到自己爸爸都怕

住城市還是鄉下好？研究發現「適居帶」

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

因工作與生活機能方便，各種資源選擇多樣化，很多人想住在市中心，或離市區愈近愈好的地方，但是住在城市中心的人不見得更快樂。一項針對英國城市居民調查的研究發現，城市居民的健康、快樂和富裕比不上住城市外圍的人，最快樂的人是住在城市與鄉村中間的所謂「適居帶」。

人們喜歡住在城市，是因為城市的社會、文化、教育和經濟機會都比鄉村多，稱為「城市承諾」，但城市機會是否會轉化為人們所期望的幸福感？過去城鄉幸福研究通常給否定的答案，許多研究都發現，在經濟發達國家，農村地區始終表現出較高的幸福感。

《科學進展》期刊論文，阿姆斯特丹大學心理學家分析英國生物銀行 156,000 40 歲以上數據，以某人住所與最近市中心的距離，以及城市地區的人口密度，評估某人是否住在城市、郊區或農村地區。

研究發現，雖然城市居民收入最高，但這並沒有讓他們更快樂。高度都市化地區的人們在福祉、社會滿意度和經濟滿意度等八項指標得分都較低。

只有優勢人群受益

雖然城市整體幸福感表現不好，但人們還是湧向城市。研究員於背景說明表示，住在城市的人口比例從 1910 年代 10% 飆升至預計 2050  68%，這是城市需求悖論，即城市很受歡迎，但搬到城市會讓普通人更痛苦。

城市生活讓人們不快樂的原因是傳染病、空氣污染、熱島效應和貧窮，此外，交通問題也隨著城市規模擴大，大城市擁擠和通勤時間會更嚴重。城市也是組織犯罪和高犯罪率發源地。此外，綠色和藍色空間稀少及噪音，導致城市壓力，這些壓力源都會阻礙城市整體幸福感。

研究也強調，城市生活幸福感嚴重不平等。經濟富裕者比勉強度日者對生活更滿意，且城市中心附近不平等程度最高，證明城市為已處於優勢的人有不成比例的好處。

研究也確認幸福感最佳距離，最快樂地方是郊區，靠近城市但超過城市邊界的地區，表現出最高且最平等的心理滿意度。

以幸福感衡量城市發展

愈多愈多先進國家將幸福感納入城市治理目標，日本智慧城市研究所 (SCI Japan) 執行董事總經理 Takehiko Nagumo 於智慧城市會議表示，智慧城市不應只追求技術，因幸福與現今城市發展追求的事物都無關。

很好的例子是，地方政府決策者通常將預期壽命當成首要任務，直覺這是有道理的，但其實長壽和幸福感沒有相關性，他舉例，如果人沒有人生目標，沒有為鄰居貢獻的意識，就沒有真正歸屬感。

日本智慧城市研究所開發一個名為宜居福祉城市指標（LWCI）的評估系統，使「智慧城市」定義指標遠遠超出技術範圍。出發點是反思一個問題，即如果達成智慧城市，能讓人民幸福嗎，當自駕車無所不在，無人機在頭頂飛翔，光憑這點，不會讓人們感到高興，必須退後一步思考是什麼才能讓人們快樂，才是城市要追求的目標。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

解決 AI 等超級能耗 馬斯克喊設沙漠太陽能

21:56宜蘭發生規模5.0地震 最大震度2級

日本迎入冬最強寒流 關東山區恐降警報級大雪

習近平：把維護國安和社會穩定作為邊疆治理底線要求

相關新聞

住城市還是鄉下好？研究發現「適居帶」

因工作與生活機能方便，各種資源選擇多樣化，很多人想住在市中心，或離市區愈近愈好的地方，但是住在城市中心的人不見得更快樂。一項針對英國城市居民調查的研究發現，城市居民的健康、快樂和富裕比不上住城市外圍的人，最快樂的人是住在城市與鄉村中間的所謂「適居帶」。

咖啡好處又一樁 研究：能滋養特定腸道菌叢

飲食是人類腸道微生物組的重要決定因素，但科學家仍然不清楚特定食物與微生物群落結構的相互作用。大型國際醫學研究團隊找到咖啡與腸道菌叢的關聯，發現經常喝咖啡的人，比不喝咖啡的人某種腸道細菌數量要多不少。

生活習慣太糟 研究：千禧世代加速衰老

現代人每天上下班需要漫長的通勤時間，上班時長時間緊盯電腦，下班後又緊盯著手機，幾乎長時間坐著，科學家警告，年輕世代這種久坐的生活方式，可能會增加罹患心臟病的風險，並加速其他老化指標。

法國城堡真便宜？專家：法國人都不敢碰

台北房子20幾坪上千萬，欠債一生為的只是讓自己有個鳥籠一樣的居所，過去大房子也是美國夢標準之一，現在美國人也受房價高漲所苦，很多人想望到法國買一座城堡，價格也很親民，數十萬到兩百萬美元不等，就可以實現王子公主一樣的日子，但房產專家表示，這些古老的城堡是一個錢坑，法國人都急著脫手。

半世紀家庭結構變了 「核心家庭」不再是主流

以前父母與孩子組成的核心家庭是社會的根基，也是最廣泛的家庭結構，但現在不婚或不生是主流，也是全球趨勢。一項數據揭露過去半世紀美國家庭結構變化，1960~2023 年已婚且有子女，所謂核心家庭比例大幅下降，單身無子女的成年人家庭幾乎翻倍。

面對絕望景況 專家：中國人不是放棄就是報復社會

中國最近頻頻發生所謂社會報復事件，已經造成數十人死亡，震驚世界。適逢中國經濟最低迷的時刻，專家認為失去財務安全感的中國人普遍認為是不公平和系統性原因造成，這些單一事件不再是異常值，而是現今中國人普遍絕望的一種表現模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。