咖啡好處又一樁 研究：能滋養特定腸道菌叢

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(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

飲食是人類腸道微生物組的重要決定因素，但科學家仍然不清楚特定食物與微生物群落結構的相互作用。大型國際醫學研究團隊找到咖啡與腸道菌叢的關聯，發現經常喝咖啡的人，比不喝咖啡的人某種腸道細菌數量要多不少。

腸道微生物組由數十億細菌、真菌和其他微生物組成，對消化、營養吸收、免疫功能甚至心理健康中發揮核心作用。每人微生物群都不同，受遺傳、環境及最重要的飲食等因素影響。

《自然微生物學》期刊研究，科學家分析大量參與者的糞便和血液樣本，並研究大型醫學資料庫類似數據，尋找喝咖啡對腸道生物群落的影響。

研究員表示，選擇咖啡是因為全世界普遍飲料，且似乎對健康有益，如降低心臟病、二型糖尿病、某些癌症風險，且咖啡與其他食物飲料不同，人們不是經常喝咖啡，就是根本不喝，這特性讓科學家更容易判斷單一食物對腸道菌叢的影響。

助長特定腸道細菌

研究員發現兩個群體的主要差異，出現在解糖勞森桿菌 (Lawsonibacter asaccharolyticus) 數量。每天喝三杯以上咖啡腸道這種細菌含量，比每個月喝不到三杯高八倍，且這比例世界各地人都差不多。

科學家解釋，「勞森桿菌微生物以假死狀態徘徊，只等一杯咖啡才能蓬勃發展」，代表植物多樣性攝取才能促進腸道微生物健康發展。

關鍵在咖啡多酚

咖啡由發酵豆製成，含數百種含咖啡因和無咖啡因咖啡的化合物，而咖啡對健康的益處，可能要歸功於複雜化學性質。包括一系列多酚，這種抗氧化化合物不只有助降低血糖和血壓，還能滋養腸道細菌。咖啡含綠原酸、奎寧和奎尼酸衍生物，都是由微生物代謝，產生可能對健康有益的次級化合物。研究也發現，無論全咖啡因還是不含咖啡因都有這些好處，故選擇不含咖啡因的咖啡也能有健康益處。

作者表示，健康腸道微生物組含多種微生物，咖啡可強化這些微生物，還能幫助增強免疫系統和情緒，但還沒完全了解解糖勞森桿菌對人類健康的全面影響，但這項最新發現稱為「冰山一角」，證明食物和腸道微生物有特定關聯，代表人們有力量選擇食物就能改善健康。

同作者先前研究就發現，超過 150 種食物，咖啡與微生物組成相關性最高。但大量攝取咖啡會導致血壓升高，咖啡興奮作用可能導致敏感人焦慮，並擾亂睡眠。對多數成年人而言，每天攝取 400 毫克咖啡因是上限，約四杯咖啡，但專家仍然建議，每天喝兩三杯就好，才能在不影響身體健康的前提下獲得咖啡的健康益處。

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