生活習慣太糟 研究：千禧世代加速衰老

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(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

現代人每天上下班需要漫長的通勤時間，上班時長時間緊盯電腦，下班後又緊盯著手機，幾乎長時間坐著，科學家警告，年輕世代這種久坐的生活方式，可能會增加罹患心臟病的風險，並加速其他老化指標。

哈佛大學與加州大學科學家針對超過 1,000 名，其中包括 730 名雙胞胎進行研究，參與者年齡介於 28~49 歲，平均年齡 33 歲，參與者平均每天坐的時間接近 9 小時，有些甚至長達 16 小時，平均每週 80~160 分鐘的中等體力活動，每週不到 135 分鐘的劇烈運動。

劇烈運動是指心跳加速的活動，例如跑步、快速騎自行車、高強度間歇訓練或劇烈游泳，這些活動通常比快走或休閒騎自行車等適度運動需要更多的努力。

研究觀察心臟和代謝老化的兩個關鍵指標，總膽固醇與高密度脂蛋白，以及體重指數 BMI。結果發現，坐得越多，看起來就越老，而且在一整天的久坐之外，增加一點適度的活動，對於緩衝這些影響幾乎沒有作用。

研究發現，每天坐 8.5 小時，且運動量等於或低於目前建議運動量的年輕人，可能會進入心血管和代謝疾病的「中度至高風險」類別。作者表示，滿足建議的最低體力活動指南，即每天約 20 分鐘的適度運動，並不足以消除大部分醒著時間都坐在座位上的危險，代表只有「下班後快速散步可能還不夠」。

但增加劇烈活動確實有緩衝作用。每天劇烈運動 30 分鐘的人，膽固醇和 BMI 測量值看起來比一樣久坐，但不運動的人年輕 5~10 歲。研究在雙胞胎的測量上有同樣結果，生活和運動習慣都不同的雙胞胎身上，研究人員發現，運動代替久坐時間，比整天坐著的基礎上增加運動，膽固醇水平更低。

年輕時久坐老化更快

生活習慣與健康的關聯，隨著年齡的增長會越來越明顯，但這項研究發現，這種關聯在成年早期就已經出現。作者表示，「年輕人往往認為他們不會受到老化的影響。他們認為，我的新陳代謝很好，直到 50 歲或 60 歲之前都不需要擔心，但是在人生的這個關鍵時刻，你所做的事情其實很重要」。

作者建議，基本上全天少坐、多做劇烈運動，或者兩者結合，可能是降低成年早期過早衰老風險所必需的條件。這項研究是首次探討久坐如何影響年輕人的膽固醇和 BMI 等健康指標的研究，已發表在《PLOS ONE》期刊。

另外一項《美國心臟病學會雜誌》上的研究也發現，久坐行為與心臟病較高風險有關，當每天久坐行為超過 10.6 小時時，心臟衰竭和心血管死亡的風險顯著增加 40~60%。而且每天坐著超過 8 小時的人，無論平常運動量為何，患慢性病的風險都較高。

研究解釋，當一個人長時間坐著時，身體就會進入一種低活動狀態，減少血液循環、減慢新陳代謝，並可能導致肌肉萎縮，長期下來會對身體處理糖和脂肪的方式產生負面影響，導致肥胖、高血壓和胰島素抗性，研究建議以短時間活動來打破長時間坐著的習慣，且讓工作暫停一下對心理健康也有幫助。

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