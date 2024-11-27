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法國城堡真便宜？專家：法國人都不敢碰

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Krzysztof Belczy CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Krzysztof Belczy CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

台北房子20幾坪上千萬，欠債一生為的只是讓自己有個鳥籠一樣的居所，過去大房子也是美國夢標準之一，現在美國人也受房價高漲所苦，很多人想望到法國買一座城堡，價格也很親民，數十萬到兩百萬美元不等，就可以實現王子公主一樣的日子，但房產專家表示，這些古老的城堡是一個錢坑，法國人都急著脫手。

疫情爆發後不久，美國人就開始大舉移民法國鄉村，購買法國城堡。外媒訪問當地房地產經紀人表示，現在巴黎周圍一半的城堡都是外國人所有，來自法國各地的美國人的詢問也越來越多。

法國各地都有大量的城堡待售，平均要價 200 萬美元，規模較小的城堡大概只要幾十萬美元，都遠比不上台北一堆動輒上億的豪宅。但買城堡要付的成本不只售價，還需預留買價 1.5% 費用，用於年度維護，如果城堡需要大規模整修，費用會更高。譬如某加州夫婦以 120 萬美元買下一座酒莊，後來才發現還需要 100 萬美元翻修費。

錢能解決的都是小事，還有其他更麻煩的事，如果古堡列為古蹟，全法國約有 15,000 座，要翻修的話必須通過行政程序取得裝修批准，翻修還必須由指定專家完成，整個法國只有 31 名建築師能翻修。有些古堡甚至不用錢，原因就是太破爛，只剩建築物骨架。法國工作 30 年的美國房地產經紀人直言，「你可以在法國不花錢買到城堡，因根本沒人要。」

中國人拋售法國酒莊

過去幾十年，富有的中國人也遠赴法國波爾多購買酒莊，買法國優雅生活夢，同時也能賣酒回中國為生財管道。但現在法國夢也碎了，許多中國投資者紛紛拋售法國房產。外媒報導，約 50 座波爾多城堡出售中，有些酒莊售價還不到買價一半，純買建築物的話更便宜，不含葡萄園的城堡起價只要 15 萬歐元。

專家認為，一些中國投資者購買法國的生活藝術，且認為他們買的法國城堡比香港或上海的公寓便宜得多，但沒有考慮投資財務穩定性，低估經營大型法國莊園的成本，並高估中國已很擁擠的國內市場，銷售生產成本高昂的法國葡萄酒可能性。

國際葡萄與葡萄酒組織稱，新冠疫情爆發以來，中國葡萄酒消費量急劇下降，2023 年下降四分之一。這幾年法國冰雹和潮濕氣候也不利葡萄生長，挫傷投資者熱情，因沒想到買了酒莊還得過幾年才開始賺錢。

加上中國經濟不好，許多富豪錢卡在國內。但追根究柢仍是短視。波爾多投資酒莊的香港金融家表示，歐洲人思考投資橫跨好幾代，但中國人只思考五年內的事，若投資沒有回報，五年後就賣出，這對中國人很正常。

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