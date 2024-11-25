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半世紀家庭結構變了 「核心家庭」不再是主流

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

以前父母與孩子組成的核心家庭是社會的根基，也是最廣泛的家庭結構，但現在不婚或不生是主流，也是全球趨勢。一項數據揭露過去半世紀美國家庭結構變化，1960~2023 年已婚且有子女，所謂核心家庭比例大幅下降，單身無子女的成年人家庭幾乎翻倍。

很多人觀念認為，結婚不一定要生孩子，選擇頂客族的人生更自由，但其實美國這類人並沒有變多。美國統計局普查資料，已婚且無子女的家庭比例基本沒有太大變化，都占三成左右。

最明顯的變化是兩種家庭，第一是單身無子女的家庭，從 1960  13.1% 上升到 29%，增加一倍多。相對下降的是已婚有孩子的核心家庭，比例從 44.2% 大幅下降到 17.9%。其他如未婚、室友組成的家庭模式也增加一倍，單親家庭則小幅增加。

核心家庭已經不是社會主流，其實是變成社會的少數。單身無子女或是已婚無子女的家庭，已經占社會的近六成。

無子女家庭占比大增

台灣也有同樣趨勢。從可查統計資料 1990~2023 年，核心家庭占比從 47.12% 下降到 31.34%30 年內就下降 15%

單身家庭與已婚無子女的家庭則大幅增加。單身家庭從 10.73% 增加到 15.4%。已婚無子女的家庭從 13.03% 增加到 21.44%。台灣還有統計三代同堂的家庭模式，過去 30 年來也大幅減少，從 15.48% 下降到 10.43%。未婚或室友組成的其他模式及單親家庭模式則小幅增加。

整體而言，台灣核心家庭也不再是多數，單身家庭加上已婚無子女家庭占社會比重超過核心家庭，與美國趨勢相同，唯一不同的是，美國已婚但無子女的比例 60 年來都沒有變化，但台灣結婚就要生子的觀念逐漸淡薄，頂客族成為選擇之一。

生育率將再創低

歸根究底就是少子化。台灣總生育率，2023 年降到歷史低點，才 0.865人，只高於韓國 0.72 人，今年可能更低，對比 2023 年 1~月新生兒出生數，今年大減近 2 千名新生兒。

美國生育率也一直在下降，去年總生育率降至 1.6 左右，也較前一年下降 2%，是美國 1930 年代開始追蹤該數據以來最低紀錄。

幸福感不再取決於有無子女

選擇不生孩子的人並沒有比較不快樂。皮尤研究中心調查 3,300 多名沒有孩子的成年人，沒有孩子的原因有很多，經濟不允許或不孕等，但對 50 歲以下來說，不生孩子的首要原因不是無法，而是「根本沒有想要孩子的慾望」。

過去幾代人因為社會期望、經濟與勞動力因素，以及宗教信仰，生孩子是人生必須，但現在人沒有這束縛，他們還擔心更多，心理健康專家指出，當人們擔心世界現狀時，就會猶豫是否要把孩子帶到這個世界。

不過，研究發現，沒有孩子的人同樣有充實的生活與滿足感，研究發現，擁有充實生活與是否有孩子沒有太大關係，選擇不生孩子的人也能有幸福和滿足感。

受訪者表示，沒有孩子能有更多資源，推動職涯並追求愛好和熱情。皮尤調查中報告許多與不生孩子有關的缺點，其實都來自社會壓力。

如同美國脫口秀演員所說「當你有這麼多空閒時間，能做的事之多真是令人驚奇」，影片在社群媒體引發熱議。總之這個時代，每個人，尤其女性都想生孩子，已經是神話。

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