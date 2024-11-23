面對絕望景況 專家：中國人不是放棄就是報復社會

【文‧黃嬿】

中國最近頻頻發生所謂社會報復事件，已經造成數十人死亡，震驚世界。適逢中國經濟最低迷的時刻，專家認為失去財務安全感的中國人普遍認為是不公平和系統性原因造成，這些單一事件不再是異常值，而是現今中國人普遍絕望的一種表現模式。

官方資料顯示中國暴力犯罪率遠低於全球平均，中國去年謀殺率為每 10 萬人有 0.46 起謀殺案，美國為每 10 萬人有 5.7 起。中國人民一直為街道免受暴力侵害感到自豪。

但今年中國簡直換了個人。9 月底以來，中國發生六起無差別攻擊事件，造成 46 人死亡。2 月山東大規模持刀持槍襲擊事件，造成至少 21 人死亡。官方把犯罪原因歸咎於個人因素，譬如珠海汽車衝撞人群的攻擊事件，官方認為是犯人對離婚協議不滿。

失敗源於不公

官員承諾更密切關注個人糾紛，從源頭預防和控制風險，地方政府還誓言要花更多時間篩檢經歷「失敗」的人。但專家認為，這幾場事件，是社會狀況惡化的警訊。

北京心理專家受外媒採訪時表示，中國人普遍有社會不公平感和不平等感，極端情況下，可能導致隨機旁觀者的暴力行為。特別是被拋在後面，社會和經濟更邊緣化的人，會覺得自己沒有受公平對待，沒有足夠情緒調節的人會爆發，有時甚至是暴力爆發。

復旦大學教授表示，最近中國「肆意報復社會」案件有共同點，犯罪嫌疑人處於弱勢，許多人有心理健康問題，認為自己受不公平對待，並認為自己沒有其他選擇。

缺乏反思社會問題的機會

與西方文化不同，中國人不願意向外人傾訴心理問題，因此即使中國這幾年出現許多合格的治療師，人們仍然不願意尋求幫助，他們認為心理健康問題是恥辱。對於整個社會而言，媒體報導不足，以及中國政府反射性地封鎖訊息，也阻礙大眾對問題潛在社會根源的理解與討論。

近年來，中國經濟困境的跡象成倍增加，從資本外逃和移民到失業率上升、對昂貴住房和兒童保育的憤怒，以及頌揚低期望和拒絕激烈競爭的青年文化。美國皮策學院 (Pitzer College) 政治研究助理教授表示，中國最近發生的一系列暴力襲擊事件，反映出社會和宏觀經濟狀況不斷惡化。

雖然這些事件本質零星，但發生頻率越來越高，顯示更多中國人正在遭受以前從未經歷的困難和絕望。加拿大多倫多大學中國政治學教授也稱，暴力攻擊是「一枚硬幣的反面」，反應社會有很多被壓抑的不滿。

面對無力改變的未來，有些人選擇放棄，另一些人，如果生氣就會想施暴他人。對照中國原本不反抗社會，現在人民壓力逐漸積聚，專家認為，這個問題對中國而言前所未見，也反應這個國家正走向不同類型的社會，可能更醜陋。

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