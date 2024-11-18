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更劇烈的雨和風暴 微塑膠進入雲層可能正改變地球氣候

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

隨著人類丟棄大量難以完全降解的垃圾，如今微塑膠已擴散至地球各角落，對環境生態造成嚴重危害，最近科學家更發現微塑膠進入大氣可能促使雲層結冰，從而改變地球天氣和氣候系統。

微塑膠是指直徑小於 5 毫米的塑膠顆粒，通常來自更大塑膠物品降解、工業製程或某些產品（如磨砂膏）的添加劑，對環境生態造成嚴重迫害，尤其是水域系統，當水生生物攝食，微塑膠也會被攝入產生生物積累，進而影響整個食物鏈，幾十年來，科學家已在馬里亞納海溝深處、聖母峰峰頂、甚至人類血液中發現微塑膠痕跡。

近日賓州州立大學團隊新研究進一步表明，微塑膠可能影響更宏觀的系統：大氣。

為了探索微塑膠如何影響雲的動態變化，團隊重點研究 4 種常見塑膠：低密度聚乙烯（LDPE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚對苯二甲酸乙二酯（PET），實驗將微塑膠懸浮於微小水滴中並冷卻，結果令人震驚：含微塑膠的液滴結冰溫度比不含微塑膠的液滴高 5～10 ℃。

一般情況下，大氣高空水滴在零下 38℃ 左右才會結冰，但團隊實驗的微塑膠液滴有 50% 於零下 22℃ 就凍結，事實證明，若液滴內含有不溶於水的雜質，就會在較高溫度下使冰成核，換句話說微塑膠顆粒可能充當冰成核劑，進入雲層導致更多結晶產生，最終改變大氣系統平衡，比如降雨量、風暴強度；在微塑膠濃度較高的污染區域，可能因此出現更滂沱的傾盆大雨。

目前尚不清楚微塑膠對天氣、氣候實際影響程度多大，但這項研究提供比以往更多證據，顯示微塑膠可能使天氣變得更糟。

新論文發表在《Environmental Science and Technology: Air》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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