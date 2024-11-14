站立式辦公桌真的有益健康嗎？英國研究表明跟「坐著」一樣

【文‧姚惠茹】

英國科學家發表「站立式辦公桌」有利身體健康的論點質疑，顯示長時間站立也會有潛在健康問題，如增加靜脈曲張、異常低血壓和血栓等，與長時間坐著問題相同，建議需長時間辦公的人，真正要做的是「動一動」。

英國研究員研究 83,013 名英國成年人，罹患心血管疾病（CVD）的發病率，發現用幾小時站立取代幾小時坐著時間，不能降低罹患心血管疾病的風險，且長時間站立也會造成潛在健康問題，如增加靜脈曲張、異常低血壓和血栓等。

這項為期近七年研究，由科學家馬修·N·艾哈邁迪（Matthew N Ahmadi）、彼得·科南（Pieter Coenen）、萊昂·斯特拉克（Leon Straker）和伊曼紐爾·斯塔馬塔基斯（Emmanuel Stamatakis）共同發表。

英國研究員之所以開始大規模廣泛研究，是因站立式辦公桌主題研究很少，且沒有結論，但產品行銷人員卻連續幾代，毫不猶豫宣傳站立式辦公桌更健康、更符合人體工學。

當人們坐在辦公桌前長時間工作，換個姿勢有利健康，似乎是常識，但研究員發現，受測 83,013 名成年人，長時間以站立取代坐姿，其實沒有任何有價值健康益處。

研究員表示，購買可調高度的辦公桌或毫無意義，因長期坐著辦公的人，其實只需要「動一動」，且是免費選項，無論長時間站或坐著，最好設置計時器，提醒自己起來「動一動」，這才是更佳的健康投資。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】