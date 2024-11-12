中產階級為何沉淪？ 專家：欠缺金融素養

【文‧黃嬿】

今年大部分的中產家庭都不好過，這幾年被通膨壓得喘不過氣來的美國中產家庭，高達 65% 的比例認為自己在經濟上陷入困境，悲觀的預言他們的餘生中，處境不會改善。中產階級生活為何變得如此難堪，專家指出，不能全部怪罪通膨或富人，也要怪自己不把錢當一回事。

通貨膨脹即使趨緩，但不代表物價下跌，而是緩漲，中產階級壓力愈來愈大，其中最沉重的負擔就是住房費用、兒童保育和醫療保健。一項調查顯示，四分之三的美國中等收入家庭正在積極減少非必需開支，其中 73% 的家庭發現很難為未來儲蓄。

現在中產階級對自己能做什麼、能去哪裡、能在哪裡吃飯、能住在哪裡等決策，已經不能遵循自由意志，而是感到處處受限。為何經濟蓬勃發展，股市創歷史新高，但中產階級反而隨著物價飆漲而持續墜落。

一篇文章分析中產階級持續破產、富人愈富的幾個原因，基本上都源自一個關鍵，就是中產階級家庭缺乏金融教育。

理財教育愈早愈好

首先，從進入教育體系開始，學校只教書上的理論，不會灌輸理財知識，但富人家庭從孩子 7 歲開始就教他們理財，富人家庭會教孩子延遲滿足、投資的基礎知識，以及資產和負債之間的差異等概念，奠下中產與富人之間的根本差距。

因為缺乏金融素養，成年後對借貸的觀念也大不相同，開始走上財富分歧的道路，譬如富人會利用債務獲得更多資產，譬如舉債投資房地產，獲得更高的報酬，但中產階級大多是舉債花在生活享樂上。

即使中產階級知道存錢的重要，然而他們只知道儲蓄，但儲蓄利息遠不如通貨膨脹，這種美德，長期下來，其實是讓自己的錢變少，損失購買力。富人雖然也明白現金儲備很重要，但他們更相信累積財富需要投資增值資產，如指數基金、房地產投資信託基金（REIT）和派息股票，歷史上這些投資回報率好，也具備流動性。

中產家庭加薪花更多

加薪對中產階級其實是一個魔咒。因為加薪 5%，中產階級會將收入增加的 75~100% 拿去花掉，買車、旅遊、吃高級餐廳等等，買新車在理財專家眼中是貶值最快的資產。如果多花的比多賺的更多，資產等於倒退。但富人若收入更多，他們傾向維持一樣的生活品質，把多餘的收入再拿去投資。

此外，中產階級的收入只靠薪水，但富人不是，他們有多種收入來源，譬如房租、副業、股息，多種收入流的長期回報既提供安全感，也具備資產成長潛力。

中產以時間換取金錢

分析中還提到，中產階級賣自己的時間換取金錢，這種收入受限於時間貢獻的多寡，但富人透過系統、企業、員工或投資，無需直接投入時間就可產生收入，這些被動收入的資產，打破時間和金錢之間的定律，使財富能夠獨立於個人付出而成長。

即使收入有限，也不必悲觀的屈服於通膨的世界，專家強調，累積財富的途徑不是賺更多的錢，而是謹慎、聰明的利用所擁有的錢，分享經濟成長的果實，就不會將通貨膨脹視為洪水猛獸。

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