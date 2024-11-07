美國年輕富裕移民暴增 分析：第二本護照保護自己

【文‧黃嬿】

許多人夢想移居美國，渴望讓孩子受美國教育，或為自己取得更多職業發展機會，但其實疫情後，美國科技企業家和金融專業人士等年輕富裕階層，都想辦法離開美國，雖然移居他國原因各種各樣，但基本認為在不確定的年代，美國護照也不是萬能，多一本護照更安全。

自疫情以來，美國富人對第二本護照或居留權的興趣穩步上升，無論是去更溫暖便宜的國家退休，還是與國外家人更接近，富豪都有很多非政治原因想移民海外。

國際移民顧問公司表示，富有美國人首次成為最大客戶群，占 20%，比其他國家客戶都多，計劃移居海外的美國人數量比去年增加至少 30%。他們也觀察到，這次外國居留權申請數量空前大增，主要是富裕千禧世代和 Z 世代推動，且原因與以前爭取外國公民熱潮完全不同。

調查指出，53% 美國百萬富翁表示，無論結果如何，都有可能大選後離開美國。這趨勢在年輕百萬富翁群體間尤其明顯，18~29 歲百萬富翁有 64% 對投資居留計畫「非常感興趣」。

疫情加速這趨勢，旅行限制突顯多本護照的價值。此外，年輕投資者，特別是科技業投資者，將多重國籍視為不確定世界的戰略必要性。移民顧問表示，美國富豪將大規模校園槍擊事件、潛在政治暴力、反猶太主義、伊斯蘭恐懼症和政府飆升債務當成離開理由。

富裕年輕一代尋求居留權或第二公民身分的管道是投資，首選國家包括馬耳他、葡萄牙、希臘、西班牙和安提瓜島，義大利也受美國人的歡迎。馬耳他仍然是美國富豪首選的第二護照，馬爾他投資 100 萬至 120 萬美元，就可獲公民身分，以及歐盟不受限制旅行和居留權。

投資移民推高歐洲房價

歐洲政治人物開始反對這種純粹基於投資，給予富豪公民身分或居留權的制度。譬如葡萄牙房價被美國人炒高，飆升 15%，逼迫政府提高最低投資門檻，並取消住宅物業的投資類別。義大利米蘭的房價也被炒高，為了緩解眾怒，義大利政府對將稅務居民身分轉移到義大利的富裕外國人統一稅提高一倍，達 20 萬歐元。

歐洲投資移民門檻提高，使美國人眼光轉向加勒比海地區，譬如中美洲島國安地卡及巴布達購買超過 30 萬美元房地產，就可獲得公民身分，自由前往香港、俄羅斯、新加坡、英國和歐洲等國家。加勒比海島國聖露西亞也越來越受歡迎。

這些年輕富裕美國人與過去富豪移民驅動因素不同，他們認為有第二本護照，與投資多元化一樣，是在不確定時代的多一個保障。專家分析，這趨勢反映美國精英對公民身分觀念的巨大轉變，不再固定國籍身分，而是種戰略資產。

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