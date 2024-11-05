各種電磁波一網打盡 全球首款能吸收99%電磁波的薄膜材料

【文‧Emmastein】

與反射電磁波的傳統屏蔽材料不同，韓國科學家開發出全世界第一種能吸收 99% 以上電磁波的超薄膜複合材料，厚度不到半毫米，能有效遮蔽 5G、6G、Wi-Fi、自駕車雷達使用的各種電波頻率。

隨著 5G、6G 通訊應用市場不斷擴大，能吸收或屏蔽電磁波的材料開發重要性也日益增長，因為電子設備可能發出干擾附近設備的電波，進而導致性能下降。

吸收電磁波比反射電磁波能更有效減少干擾，但是傳統屏蔽材料主要為反射電磁波，吸收部分僅 10%，若具較高吸收率的材料通常僅限單一工作頻帶。為一起解決這些問題，韓國材料科學研究所（KIMS）團隊開發出一種新複合材料，可同時吸收多個頻段的電磁波並消除，解決二次干擾問題，更重要的是該材料極薄且柔韌可彎曲，非常適合搭載於手機、可穿戴裝置。

研究團隊改變鐵氧體晶體結構合成一種磁性材料，使其能選擇性吸收所需頻率，接著把材料與聚合物薄膜結合，添加導電圖案控制波的傳播，最後加入奈米碳管薄膜，進一步提高材料屏蔽性能，整體厚度不到 0.5 毫米，實驗表明於 3 個不同頻段的電磁波反射率低於 1%，吸收率超過 99%。

新論文發表在《Advanced Functional Materials》期刊。

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