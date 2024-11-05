快訊

川普顧問傳敦促他 開票夜關鍵州領先時提早宣布勝選…替後續鋪路

美國大選關鍵搖擺州誰拿下？最新開票進度、即時選情一次看

各種電磁波一網打盡 全球首款能吸收99%電磁波的薄膜材料

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖為示意圖，來源：pixabay）
（首圖為示意圖，來源：pixabay）

【文‧Emmastein】

與反射電磁波的傳統屏蔽材料不同，韓國科學家開發出全世界第一種能吸收 99% 以上電磁波的超薄膜複合材料，厚度不到半毫米，能有效遮蔽 5G、6G、Wi-Fi、自駕車雷達使用的各種電波頻率。

隨著 5G、6G 通訊應用市場不斷擴大，能吸收或屏蔽電磁波的材料開發重要性也日益增長，因為電子設備可能發出干擾附近設備的電波，進而導致性能下降。

吸收電磁波比反射電磁波能更有效減少干擾，但是傳統屏蔽材料主要為反射電磁波，吸收部分僅 10%，若具較高吸收率的材料通常僅限單一工作頻帶。為一起解決這些問題，韓國材料科學研究所（KIMS）團隊開發出一種新複合材料，可同時吸收多個頻段的電磁波並消除，解決二次干擾問題，更重要的是該材料極薄且柔韌可彎曲，非常適合搭載於手機、可穿戴裝置。

研究團隊改變鐵氧體晶體結構合成一種磁性材料，使其能選擇性吸收所需頻率，接著把材料與聚合物薄膜結合，添加導電圖案控制波的傳播，最後加入奈米碳管薄膜，進一步提高材料屏蔽性能，整體厚度不到 0.5 毫米，實驗表明於 3 個不同頻段的電磁波反射率低於 1%，吸收率超過 99%。

新論文發表在《Advanced Functional Materials》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

智慧手錶取代手機 專家：一樣讓學生上癮且分心

分子尺度真實影片！首次目睹氧、氫原子形成微小水泡

以為年輕不會有事？研究：40歲睡不好50歲以後就知道

嫌外陰部醜而動手術整型者 術後有助於心理健康

相關新聞

各種電磁波一網打盡 全球首款能吸收99%電磁波的薄膜材料

與反射電磁波的傳統屏蔽材料不同，韓國科學家開發出全世界第一種能吸收 99% 以上電磁波的超薄膜複合材料，厚度不到半毫米，能有效遮蔽 5G、6G、Wi-Fi、自駕車雷達使用的各種電波頻率。

智慧手錶取代手機 專家：一樣讓學生上癮且分心

當大人將手機視為未成年孩子的毒物，想盡一切辦法禁止，但現代社會沒有手機，似乎也存在安全疑慮，導致愈來愈多家長給孩子一支智慧手錶，也推動兒童智慧手錶市場蓬勃發展。專家警告稱，這些設備可能是另一種數位危害。

分子尺度真實影片！首次目睹氧、氫原子形成微小水泡

水分子形成瞬間是什麼樣子？現在你可以看到實際效果，科學家釋出一段真實縮時影片，首次於分子尺度下目睹氫、氧原子融合成水分子，是迄今直接觀察到最小的奈米級水泡。

以為年輕不會有事？研究：40歲睡不好50歲以後就知道

現代人普遍睡眠不足，年輕時還沒有感覺睡不好有什麼影響，但到中年還不改善的話，大腦會更快老化。加州大學研究發現，40 多歲的時候睡眠品質不好，50 多歲時大腦會老三歲。

拯救日本米 科學家修改越光米 DNA

去年夏季高溫破紀錄，日本各地的越光米產量大幅減少，加上日本政府原有的關稅限制稻米進口，導致今年日本各地出現搶米潮。隨著氣溫只會愈來愈高，日本科學家正在想辦法改變越光米 DNA，讓這種日本人最愛的稻米未來更耐熱。

魅力執行長失敗案例多 研究：過度自信導致

能打破既定秩序並創造社會變革的領導者需要魅力，但一篇文章探討許多有魅力的科技執行長大多失敗的原因。研究領導力特質的專家斷言，要小心非典型執行長，企業未來不只根據商業模式，執行長一言一行也能決定企業成敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。