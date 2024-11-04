智慧手錶取代手機 專家：一樣讓學生上癮且分心

【文‧黃嬿】

當大人將手機視為未成年孩子的毒物，想盡一切辦法禁止，但現代社會沒有手機，似乎也存在安全疑慮，導致愈來愈多家長給孩子一支智慧手錶，也推動兒童智慧手錶市場蓬勃發展。專家警告稱，這些設備可能是另一種數位危害。

沒有手機的時代，如果在外面發生什麼事，可以找公共電話，甚至可以在鄰里找到人家借用電話或請求幫忙，但現在走在路上找不到公共電話，不用說找鄰里的人幫忙，隔壁住著誰可能都不認識。所以許多爸媽不得不給孩子一支手機，為了安全起見。

許多家長允許高中生擁有一支各種功能的智慧手機，但讓小學生有智慧手機則仍是禁忌。抓住這種心理，幾年前市場開始出現各種對 5 歲以上兒童的智慧手錶，如今市場上兒童智慧手錶琳瑯滿目，這種功能有限的智慧手錶，正在成為孩子的第一個設備。

美國小學生都有智慧錶

家長也歡迎這種商品，除了永遠在線的通話功能之外，最重要的是可以隨時追蹤孩子的位置，一項調查發現，92% 的 4~12 歲兒童的父母更在乎「始終知道他們的孩子在哪裡」。多數智慧手錶也沒有家長擔心的網頁瀏覽器或社交媒體應用程式。

兒童智慧手錶市場是怎麼發展起來的，專家表示，2015 年 Apple Watch 開始，家長把舊的智慧手錶給孩子，之後就逐漸擴大市場，企業看準這個需求，開始開發功能較少的兒童專用智慧手錶。蘋果也在 2020 年發表 Apple Watch SE 版本，功能有限，價格也較低，此後對兒童智慧手錶的需求大增。

市場預測今年兒童智慧手錶市場超過 10 億美元，且還在快速成長。美國一般兒童智慧手錶預付費用約 150 美元，另加每月 10~15 美元訂閱費。

各種螢幕都是有害的

但專家認為，智慧手錶雖然滿足家長對安全與控制感的要求，螢幕比手機小得多，功能較為有限，但是只要是螢幕都是有害的，手錶會震動、發出提示音並發出通知，因此也會帶來的一些令人上癮、分散注意力的傾向。

兒童螢幕發展專家表示，證據非常清楚，查看手錶的視覺提示確實具有破壞性，並且會真正分散孩子做其他事情的注意力，但是大多數學校與家長都只關注智慧手機的潛在危害，低估手錶的影響。

美國一所小學的校長稱，從來沒有聽哪個家長很樂於讓孩子有一支智慧手錶，他說，「我想不出有任何情況下需要它，或擁有它有什麼好處。」專家認為，一旦孩子獲得自己的個人設備，他們的數位生活就開始了，讓孩子接觸這個世界的年齡越小，他們面臨的風險就越大。他們也反對家長對孩子過度監控，稱數位設備是一種「電子臍帶」。

專家認為，其實外面世界不比幾十年前危險，為確保安全，也有很多其他方式可以替代智慧手錶，譬如在書包掛物品追蹤器 Airtag，是數位世界還是實體世界危害大，家長可能要重新權衡風險。

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