以為年輕不會有事？研究：40歲睡不好50歲以後就知道

【文‧黃嬿】

現代人普遍睡眠不足，年輕時還沒有感覺睡不好有什麼影響，但到中年還不改善的話，大腦會更快老化。加州大學研究發現，40 多歲的時候睡眠品質不好，50 多歲時大腦會老三歲。

充足睡眠攸關人們的身心健康，維持記憶力，幫助身體恢復白天損耗，睡眠不足已證明會導致心臟病、肥胖、神經退化性疾病和憂鬱症。先前研究也發現，睡眠問題與晚年思維和記憶能力差有關，患癡呆症風險更高。

加州大學研究使用腦部掃描，確定參與者大腦年齡，發現中年早期睡眠不足，大腦會老化近三年。團隊找來近 600 名 40 歲左右成年人，連五年完成睡眠問卷，參與者需回答是否經歷過睡眠時間短、睡眠品質差、入睡困難、難以保持睡眠、早醒或白天嗜睡六項問題。

研究員將參與找依睡眠特徵分為三組，七成屬低度組，即這六個特徵都沒有，22% 屬中度組，有兩三個特徵，8% 屬高度組，有四至六個特徵。

15 年後，研究員據大腦掃描計算大腦年齡。考慮年齡、性別、高血壓、糖尿病等因素後，確定中度組大腦比低度組平均年齡大 1.6 歲，高度組平均大腦年齡比沒有睡眠問題的人老 2.6 歲。

六種睡眠習慣，睡眠品質不佳、入睡和保持睡眠困難與太早醒三項，與大腦老化有關，特別經歷這些問題至少五年的人更明顯。

大腦加速老化與認知能力下降、記憶力問題，以及神經退化性疾病風險增加有關。當大腦過早老化，可能會導致日常功能和思維清晰度出現困難，嚴重影響生活品質。

大腦加速老化風險還包括影響情緒，如煩躁、憤怒和爆氣，以及注意力問題。作者建議，改善睡眠的理想方法是優先考慮睡眠，認真將睡眠當成正事看待，如給自己足夠睡眠時間、打理好睡眠環境，避免睡前在床上看電視、滑手機和使用其他電子設備。

作者強調，這項研究並不能證明睡眠不足會加速大腦老化，只是顯示兩者的關聯。但研究結果強調生命早期解決睡眠問題，包括保持一致睡眠時間、運動、睡前避免攝入咖啡因和酒精，以及放鬆技巧等方法，對保護大腦健康有一定作用。論文登於《神經病學》期刊線上版 。

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