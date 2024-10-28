拯救日本米 科學家修改越光米 DNA

【文‧黃嬿】

去年夏季高溫破紀錄，日本各地的越光米產量大幅減少，加上日本政府原有的關稅限制稻米進口，導致今年日本各地出現搶米潮。隨著氣溫只會愈來愈高，日本科學家正在想辦法改變越光米 DNA，讓這種日本人最愛的稻米未來更耐熱。

水稻原產於亞熱帶，過去日本必須開發和培育抗寒的稻米品種，但現在這些抗寒品種不敵氣候變遷，產量品質都正在降低。

去年，由於天氣異常炎熱，日本全國稻米歉收。農業部數據顯示，6 月日本私營稻米庫存降至 156 萬噸，為 1999 年有史以來最低。日本政府表示，今年夏季日本米短缺，日本收成下降是主因之一。

日本國家環境研究所科學家表示，也許一般人認為平均氣溫上升 1℃ 並不算多，但這對植物和農作物來說是一個相當大的變化，氣溫上升不只影響水稻的生長週期和產量，還會損害穀物的品質。當溫度超過 27℃，米粒澱粉累積就會減少，導致作物呈現慘白的外觀，價值也會降低。日本農業部去年報告指出，至少五分之一的稻米農場指出，由於氣溫升高，稻米品質下降，味道也會不好。

越光米最不耐熱

與其他類型的米相比，越光米的耐熱性特別低，高溫會使米粒變得渾濁、脆裂。去年，日本稻米農業大縣新瀉只有不到 5% 米獲最高品質等級，過去十年，新潟產的越光米中通常約 80% 以上可評為頂級米。

新潟農業研究所的技術專家表示，去年夏天的氣候，對他們而言是一次極大的震驚，過去他們一直是根據 21 世紀末氣溫的預測來開發水稻，但去年夏天，新潟氣溫已達這程度。

稻米產量下降，對新潟縣的農民來說是毀滅性的打擊，因為越光米是新潟縣經濟中最大的農業產出。去年熱浪期間，一些農民改種耐熱的品種，如新之助米，但這種米容易感染真菌，此外，新潟的米零售商表示，消費者更喜歡越光米的味道，過去 40 年銷量占比最高的一直是越光米。

開發耐熱水稻

新潟縣農業研究中心科學家尋找水稻耐熱的 DNA，現在正在將這種基因特徵雜交到越光米中。東京附近埼玉縣的一個研究中心也正在開發耐熱水稻。科學家表示，水稻非常耗水，在氣溫逐漸升高和酷暑更加頻繁的背景下，耐熱水稻需要成為發展方向。

目前日本耐熱稻總種植面積十年增加兩倍，佔農作物總面積 15%。科學家表示，培育新型水稻從開始到完成大約需要 10~15 年，氣溫快速升高，趕著十年內培育完成，一旦獲準投入市場，還必須說服農民改用新品種。日本國家環境研究所的研究員表示，目標是 2040 年代可以在日本各地引入能耐受最高 3℃ 品種。

全球農業產業正因氣溫上升被顛覆，越光米只是其一，從波爾多葡萄到非洲可可樹、歐洲橄欖油等都有相同故事。新作物出現前，2024 年波茨坦氣候影響研究所研究發現，高溫將持續加劇高收入和低收入國家的食品通膨。

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