魅力執行長失敗案例多 研究：過度自信導致

【文‧黃嬿】

能打破既定秩序並創造社會變革的領導者需要魅力，但一篇文章探討許多有魅力的科技執行長大多失敗的原因。研究領導力特質的專家斷言，要小心非典型執行長，企業未來不只根據商業模式，執行長一言一行也能決定企業成敗。

非典型執行長最好的例子是賈伯斯，只穿牛仔褲和黑色高領毛衣，與 IBM 高層西裝筆挺比較，似乎更有活力，這類有魅力的科技公司創辦人，通常勇於提出大膽有爭議的主張，或大舉炫耀自己獨特之處。

但多數才華洋溢又有魅力、被譽為下個賈伯斯的明星不是成功公式，這類人可有一大串失敗名單，包括 WeWork 創辦人 Adam Neumann、生技公司 Theranos 創辦人 Elizabeth Holmes 和加密貨幣交易所 FTX 的 Sam Bankman-Fried 等，不勝枚舉。

一般人只關注成功者光環，但失敗者也有相同特質。加州大學柏克萊分校和史丹佛大學研究人員使用基於神經網路的機器學習，研究 2008~2016 年近 6,000 家公司 99,000 份企業財報電話會議紀錄。發現非典型行為的執行長與負收益意外相關。執行長的非典型行為，給金融分析師創造力和創新訊號，導致獲利預測範圍更廣，最後導致股價下跌。

非典型特質導致失敗的最大原因是過度自信。史丹佛大學和賓州大學經濟學家分析執行長過度自信，利用企業執行長投資決策的公開數據，如果執行長承擔高水準特定風險、高估收購專案回報、競標時付出太高費用，就歸類為過度自信。發現統計明顯相關性，過度自信執行長以過高價格收購其他公司後，累積的股市回報率低於同業。

謙遜是成功要件

此外，非典型執行長的管理風格也有問題，史丹佛大學觀察 200 家科技新創發現，歸類於「明星模式」的管理風格，是指科技公司只招募優秀人才，並提供所有資源和自主權。其他模型會優先考慮建立家庭般環境、尋找有成熟技能的人。

貫徹明星模式的新創公司，往往員工流動率很高，研究員結論是，這類新創公司「更脆弱、不穩定且難管理」，秉持這種文化的公司，風險很高，但若成功，回報也很驚人，基本上就是豪賭。

Google 研究全球 40 國公司創辦人時發現，最有效創辦人並不是一路都過度自信，而是謙遜對使命和團隊的能力充滿信心，同時謙虛承認自己的不足，知道何時依賴他人，以及如何找尋幫助。

Google 研究指出，這種特質與鄧寧─克魯格效應一致，即成功創辦人過度自信，有助事情起頭，但很快就會出現灰心和自我懷疑，不過之後會將挫折化為力量，看到正向那面，使更多發展所需的內在挑戰浮現。

領導力專家認為，無論投資或任職新創企業，不要忽視謙虛、缺乏魅力的領導者，因異類執行長失敗率很高，只蘋果賈伯斯是例外稀有品種。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】