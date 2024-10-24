研究：每日一草莓好處多 心臟、大腦健康都受益

【文‧Emmastein】

心血管疾病是全球死亡主要殺手，為避免誘發，醫界不斷提醒人們健康飲食、規律運動、控制三高。而最近一項新研究發現，每天食用草莓對心臟和大腦都有明顯益處，草莓不只能幫忙調節膽固醇，還可增強心臟代謝。

最近幾年，食用草莓已被證明可降低膽固醇、減少發炎，維護心臟與大腦健康，最近，加州大學戴維斯分校團隊新論文再統整 2000～2023 年期間發表的 47 項臨床試驗與 13 項觀察性研究結果，結論也表明草莓富含多酚和纖維等有益植物營養素，有助降低低密度脂蛋白（LDL）膽固醇、三酸甘油酯，同時減少身體發炎，增強整體心臟健康。

研究人員指出，無論食用新鮮、冷凍或冷凍乾燥草莓，每日食用都能對心臟代謝健康產生重大影響，對心臟病風險較高的人來說，食用草莓是降低心血管風險的天然好辦法。

除了心臟健康，該研究也揭露草莓對大腦健康也有好處，由於草莓含有豐富類黃酮（Flavonoids），可能有助延緩認知能力下降並預防失智。

與其他水果相比，草莓天然果糖含量也較低，團隊表示可將草莓添加到冰沙、優格、沙拉或做為零食食用。

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