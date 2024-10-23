想要健康長壽 《自然》：吃少一點有用但關鍵仍是基因

【文‧黃嬿】

科學家一直想知道人類壽命的極限在哪，日前新研究發現，人類身體在保固期過後就無法正常運作，人類可能已到壽命極限，應該更專注健康地長壽，而不是賴活到 120 歲。最近《自然》期刊研究發現，維持健康長壽的方法之一，就是少吃一點。

近一世紀以來，實驗室研究一致發現，動物吃更少，壽命就更長。然科學家一直努力理解，為什麼限制性飲食可延長壽命，以及如何應用到人類。最近科學家關鍵研究老化和壽命，揭示飲食如何使人們壽命更長的新細節，以及負面作用。

最近研究發現挑戰有關老化和長壽生物標記的現有理論。《自然》研究涉及近千隻基因不同小鼠，研究各種飲食對壽命的影響。小鼠分別分配五種飲食，一種是隨時自由吃任何份量的食物，另一種是每天只提供基礎熱量 60% 或 80%，第三種是每週連續一兩天不給食物，但其他日子想吃多少就吃多少。之後定期血液檢測和評估老鼠整體健康狀況，一直到小鼠死亡。

吃最少的老鼠最長壽

研究精心設計，確保每隻老鼠都有獨特基因，反映人類的基因多樣性。結論發現，攝取較少熱量，比定期禁食對壽命影響更大，顯示極低熱量的飲食，通常會延長老鼠壽命，無論體脂或血糖如何，後兩者通常視為代謝健康和衰老的標誌。

不限制飲食的老鼠平均壽命為 25 個月，間歇性斷食的老鼠平均壽命為 28 個月，進食量為基礎線 80% 的老鼠平均壽命 30 個月，進食量為基礎線 60% 的老鼠平均壽命為 34 個月。但每個群體壽命範圍很廣，如攝取熱量最少的老鼠壽命從幾個月到四年半不等。

遺傳仍有決定因素

研究也發現，遺傳學決定長壽發揮最大作用。限制性飲食，更能應付壓力維持體重的老鼠，很高機會活更久，抗感染白血球比例較高、紅血球大小變化較小的老鼠也更長壽。體重減輕最多的動物往往能量低下，免疫和生殖系統受損，壽命較短。

這發現代表，最強壯的動物即使面臨壓力和熱量限制，也能維持體重，且是壽命最長的動物。簡單地說，適應性強、儲備充足的老鼠，更有可能承受生活壓力考驗，且壽命更長。

健康長壽是當今顯學

研究挑戰傳統觀念，即透過熱量限制減肥，其實不利於長壽。體重、體脂百分比、血糖值和體溫等因素，並不能解釋減少熱量和長壽的關聯，相反，研究發現免疫系統健康和與紅血球相關特徵，與壽命有更明顯的關聯。過去人類長壽研究通常用代謝測量為老化或年輕標誌，可能忽略健康老化更重要的地方。

此研究視為至今對老化和壽命研究最重要的貢獻之一，即使人類基因對度過 99 歲生日的機會有最終決定權，但健康老化可說是與年齡增長同樣重要，甚至更重要；人生還是有些事能自己控制，飲食就是其一。

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