金錢與幸福感的真相 研究：有錢人要更多錢才能買到相同幸福感

【文‧黃嬿】

多少錢才幸福，這十年有許多研究發現，最初認為財富到了一個水平，幸福感就不會再增加，後來又有研究推翻，認為財富帶來的幸福感，沒有上限，愈多錢愈快樂。但是華頓商學院最新研究更貼近現實，他們發現，錢愈多，需要付出更多才能買到同樣的幸福。

先前研究認為，金錢與幸福感的關係有上限，2010 年心理學家 Daniel Kahneman 和經濟學家 Angus Deaton 領導的著名研究結論，幸福感隨收入增加而增加，直到每年 75,000 美元（約台幣 241 萬元）為止，之後更多錢就不等於更幸福。

後來華頓商學院研究人員 Matthew Killingsworth 研究發現，幸福感或生活滿意度在 75,000 美元或其他水準都未穩定，富裕族群和中等收入的幸福差距，比中等收入和低收入的幸福差距更大。但有個但書，情緒健康程度較低的人，幸福感會隨收入增加，但會停在 10 萬美元（約台幣 322 萬元），簡言之就是「如果你既富有又痛苦，再多錢也無濟於事」。

Killingsworth 最近研究得到更多幸福感與金錢關係的洞察，調查 3 萬多名年齡 18~65 歲，年齡中位數 33 歲的人，年收入至少有 1 萬美元，年收中位數為 8.5 萬美元，發現幸福所需金錢數量成為指數級移動，年收入 1 萬至 2 萬美元提升的幸福感，與 2 萬至 4 萬美元，以及 4 萬至 8 萬美元一樣。如果收入進入下階段，要有相同幸福感就要更多錢。

收入不平等的根源

研究沒有調查百萬富翁和億萬富翁，但他相信收入越高想要的也更多，他推測，億萬富翁想要 50 億美元有道理。財富越來越多，需要更幸福的錢也跟著增加。作者表示，這可能影響人想賺更多錢，過去幾十年收入不平等可能也是這種本能衝動導致。

但作者也強調，這不一定是貪婪，人想要更多錢「完全有道理」，且沒有止境，但也會對整個社會產生影響，因億萬富翁為了提高幸福感需要額外 50 億美元，這筆龐大數字若轉給收入較少者，會更大幅度提升幸福感。

他以企業發獎金為例，企業通常會向最有生產力的職位上最有生產力的人支付更高工資，這是企業留住頂級員工的方法，但可能不會影響全員工的幸福度。

他舉例，如果 Google 要發獎金，應該多花 1 美元給年收入 500 萬美元的人，還是花在年收入 5 萬美元的人？通常獎金會流向高收入者，但如果只考慮 1 美元將對誰的生活產生最大影響，答案是少少的錢對低薪人士幸福感的影響，會大好幾個等級。

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