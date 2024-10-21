1天4杯咖啡是日常 挪威研究：咖啡因與兒童大腦發育無關

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(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

咖啡因有副作用，通常建議孕婦應該避免，但一項針對七萬多個挪威家庭的研究發現，挪威是世界咖啡消費最大量國家之一，每天每人至少喝杯，但孕期攝取對孩子神經發展並沒有顯著影響。 

孕婦應該避免咖啡因，主要原因是懷孕期間發生的生理變化，導致咖啡因的新陳代謝會明顯減慢。此外，茶鹼、副黃嘌呤等咖啡因代謝物，很容易穿過胎盤進入胎兒體內，而且由於胎兒體內咖啡因代謝酵素尚未發育成熟，因此科學家認為，咖啡因及其代謝物的累積會影響胎兒的大腦發育。

但是關於懷孕期間攝取咖啡因對胎兒大腦發育的影響，目前研究結果好壞參半，有些研究顯示沒有相關性，有些研究顯示咖啡因與胎兒神經發育問題之間存在密切關係。導致結果不一致的關鍵因素是吸菸和飲酒等因素的混雜影響，參與研究的孕婦通常不願意報告類似行為。

《心理醫學》研究顯示，人們認為咖啡因累積會影響胎兒大腦發育，但先前的觀察性研究無法解釋其他環境因素，例如酒精、香菸煙霧或不良飲食。研究團隊試圖排除其他影響因素，找到咖啡因的直接影響。

七萬個家庭數據分析

挪威是世界最大量咖啡消費國之一，平均一天喝四杯咖啡，研究分析 71,000 多個挪威家庭的數據，龐大資料庫讓研究員觀察母親懷孕期間咖啡消費習慣，與 8 歲以下孩子發展的關係。

最初，結果似乎證實許多準媽媽擔心的事，即母親較高咖啡攝取量與兒童各種神經發育困難有關，包括社交溝通、注意力和過動問題。然更深入研究並考慮吸菸、飲酒、教育和收入等其他因素時，多數關聯都不見了。

排除咖啡本身影響

研究員採稱為孟德爾隨機化的複雜遺傳技術，找到與攝取咖啡相關的遺傳變異，估算咖啡攝取量對兒童發育的影響，有助克服傳統觀察研究的限制。遺傳分析發現，幾乎沒有證據顯示母親懷孕期間喝咖啡，會導致兒童大部分神經發育困難。雖然有跡象顯示與 8 歲時社交溝通困難有關，但進一步分析認為，這種關係可能不是咖啡，而是其他因素造成。

總而言之，孟德爾隨機分析沒有發現任何證據證明母親咖啡攝取量增加，與孩子神經發育遲緩或困難有因果關係。

團隊善於利用基因分析了解複雜的生命早期疾病，之前研究發現，懷孕期間喝咖啡不會影響出生體重、增加流產或死產的風險。不過，雖然這項大規模研究發現提供寶貴證據，不過研究人員也強調，需要更多研究來充分了解母親大量攝取咖啡因對兒童發育的影響，目前仍然建議孕婦遵循咖啡因攝取指南，適度攝取。

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