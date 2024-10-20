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AI智力不如貓？AI科學家楊立昆試圖打破AGI迷思

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Meta）
（首圖來源：Meta）

【文‧陳冠榮】

儘管許多 AI 產業人士說，人類即將擁有超越人類智慧的系統，甚至可能取代人類，但圖靈獎得主、主導 Meta AI 研究的首席科學家楊立昆（Yann LeCun）卻抱持相反態度。

楊立昆認為，AI 模型雖然有用處，但無法與寵物的智力相比，更比不上人類。被問到人類是否應該擔心 AI 變得越來越強大，甚至構成威脅，他說這完全是胡說八道。

許多人相信，現今以大型語言模型為基礎的 AI 正在創造所謂通用人工智慧（Artificial General Intelligence，AGI）。像是特斯拉和 xAI 的執行長馬斯克（Elon Musk）表示，通用人工智慧最快可能會在 2026 年實現；OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）撰文預測，超級人工智慧（Artificial Super Intelligence）「再過幾千個日子」就會問世。

楊立昆表示這樣的說法恐怕還太早，今年 5 月當 OpenAI 前安全負責人萊克（Jan Leike）談論學習如何控制超級智慧的必要性時，楊立昆發文抨擊，「在我看來，急著弄清楚如何控制比我們聰明的 AI 系統前，我們需要開始設計一個比貓咪聰明的系統」，他在 X 這麼說。

楊立昆喜歡用貓比喻，他說畢竟貓科動物擁有物質世界的心理模型、持久的記憶、一定程度的推理能力和規劃能力，這些能力具備的水準在現今的先進 AI 還達不到，就連 Meta 自身開發的 AI 也一樣。

「未來，當人們與 AI 系統、智慧眼鏡或任何東西交談時，這些 AI 系統基本上需要具有人類層級的特徵，真正具有常識，表現得像人類助理一樣」，楊立昆說。但創造一個具有這種能力的 AI 需要幾十年時間，現今主流方法無法讓人類達成此一目標。

生成式 AI 的蓬勃發展由大型語言模型和相似系統推動所致，這些系統透過大量資料進行訓練來模仿人類表達。隨著每一代模型變強大，一些專家得出結論，認為只需投入更多晶片和資料來開發未來的 AI，它將變得更強大，最終甚至超越人類智慧。這就是大量投資、生產越來越多專用晶片來訓練 AI 背後的邏輯。

楊立昆則認為，現今 AI 系統的問題在於它們的設計方式、而非規模。無論科技巨頭將多少顆 GPU 塞進世界各地的資料中心進行運算，都不會為人類帶來通用人工智慧。

楊立昆說，現今的模型實際只是預測文字內容中的下一個單字，它們太擅長這一點。由於它們有龐大的記憶容量，看起來像是推理，但實際上只是反芻接受過的訓練資料，以至於愚弄了人類。

於是楊立昆帶領 Meta FAIR（Fundamental AI Research）團隊投身其中，研究以不同方式運作的 AI 開闢通往人類智慧水準的道路。這些假設的未來 AI 可能呈現多種形式，而 FAIR（Fundamental AI Research）正在摘錄來自現實世界的影片，是目前令他感到興奮的研究專案之一。這個想法是建立一個模型，該模型的學習方法類似小動物的學習方法，透過接收到的視覺資訊建立一個世界的模型。

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