現代人早熟？調查：Z世代稱27歲才是真正成年

【文‧黃嬿】

幾歲才算成年？一般認為 18 歲成年，許多國家 18 歲就有投票權，將來我國 18 歲可能就有投票權。但調查美國 Z 世代的成年定義，覺得 27 歲才算真正成年。

降低投票年齡是多國趨勢，大部分國家都是 18 歲有投票權，澳洲還計劃將投票權年齡降低到 16 歲和 17 歲，台灣也在爭取 18 歲投票權。幾年前日本決定降低投票年齡到 18 歲，部分是為了解決選民政治冷漠問題，並提高年輕人參與政治的意願，這也可能反應，社會對成年期的看法發生轉變。

美國心理學會 (APA) 說，成年期是青春期後的人生階段，通常 18 歲左右開始，此時個體達身體、認知和情緒成熟。成年後人們承擔各種責任，如維持事業、建立長期關係和養育家庭，形成自我認同和追求目標同步進行。

成年期在於心態

基本上，完成教育、開始職業生涯、結婚或養育子女等里程碑當成成年標誌，但近年概念更模糊。調查發現，高達 72% 所有年齡層受訪者都認為，現在成年期與幾十年前大不同。

嬰兒潮世代等前幾代人，常常覺得有義務遵守傳統規範，早婚、買房、20 多歲時生孩子，但 Z 世代在貼上「成人」標籤之前優先考慮情緒穩定、職業成就感和自我發現。心理學家表示，年齡本身並不是成年的可靠決定因素，因為每個人的生物、認知和情緒發展速度都不同。

獨立、責任、安全感優先

一項研究調查 2,000 名不同世代的美國人，探討定義現代成年的里程碑和心態。調查發現，對成年的共識依序是自己支付帳單、搬出父母或監護人的家、經濟獨立、將責任置於個人生活或娛樂之上、在自己選擇的領域找到第一份工作或職位。

但仍有 11% 的 Z 世代，即使達到這些目標，也不感覺自己像成年人。71% 受訪美國人認為，今天成為成年人比十年前更困難，成本上升、薪資停滯和希望下降都是主因。Z 世代受訪者表示，經濟已到讓人感覺不可能財務安全的地步，且不值得當成目標實現。

成年定義在個人

對 Z 世代來說，成年不一定代表達成什麼社會里程碑，而是個人何時自信管理生活。經濟獨立愈來愈困難，現在年輕人花更多時間探人生選擇，與父母同住時間更長，安定下來前都在進修或旅行，導致進入成年期的過渡時間更長。

很大部分受訪者將 27 歲標為成年真正開始，人們越來越相信個人里程碑，而不是社會壓力，應該決定是否準備好進入新人生階段。這項發現挑戰成年期 18 歲開始的傳統觀念，不過核心意義沒變。作者表示，成年標準已經與以往不同，每人成年時間都不同，但不變的是，當人能獨立穩定且承擔責任時，才是真正成年的開始。

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