現代人早熟？調查：Z世代稱27歲才是真正成年

美國氣候科學作家波特福克斯 (Porter Fox) 今年新書《Category Five: Superstorms and the Warming Oceans That Feed Them》(第五級:超級風暴與滋養它們的暖化海洋,暫譯),提到六級特大颶風的可能性,並預言 2100 年,許多大城市將被特大颶風摧毀。

2024-10-03 08:53