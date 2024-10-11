聊外貌或政治甚至性都可以 調查：朋友之間最不喜歡聊的是錢

【文‧黃嬿】

與朋友什麼都可以聊，就是最不喜歡談錢，這在世界各國幾乎都一樣。一項調查發現，財務問題一直視為令人不安的話題，甚至是「禁忌」，越來越多美國成年人更願意談論政治和宗教，也不願意與家人和親密朋友談論錢有關的任何話題。

Bankrate 調查 2,502 名受訪者顯示，與親密朋友聊天時，談健康、政治觀點、宗教觀點，甚至外貌、體重都沒問題，但六成受訪者表示，非常不願意與朋友和家人分享財務，只有 14% 表示，金錢是與朋友和家人度假聚會時的正常話題。

富國銀行調查也發現，談論個人財務比談論宗教、政治或死亡更難，幾乎和談論性一樣困難。被問及對話難度排名時，60% 受訪者表示談性很難，57% 受訪者表示很難討論個人財務。相較之下，40% 表示很難談論政治，29% 表示談論宗教，28% 表示談論個人健康。

女性比男性更不喜歡談錢。一半女性表示不願意談論金錢，因認為是私人話題，男性比例為 41%。隱私、不想讓別人知道自己擁有多少，以及感覺受評判是人們不願談論錢的首要原因。

先前調查也發現，與朋友聊天的話題，健康、性和人際關係、政治、時事和流行文化等偏好度都超過金錢。與朋友談論錢在各世代都不受歡迎，對年長美國人更是如此。

貧富差距破壞友誼

人們不願意談錢的原因是金錢觀反應個人價值。心理學家分析表示，我們的社會「似乎越來越重視財富的地位，並與個人價值劃等號」。有些人有錢，有些人沒有錢，屬於哪類，取決於房子或手錶大小、汽車品牌與 Instagram 上傳的假期類型，導致許多人將財務狀況「內化為」自己價值或他人價值的反映。

近幾十年來，許多富裕國家財富不平等現象加劇，社會回到類似現代封建主義狀態，存在食利者階級，即靠財產或投資收入生活的人，其他人則努力支付租金和儲蓄。這些由有錢或沒有錢造成的關係分界線可能會加深，給人際關係更大的壓力。

談錢有好處

但美國理財專家建議大家不要避諱與朋友談論金錢問題，《科學美國人》雜誌研究觀察到許多人積累沉重債務，錯過儲蓄機會，或不了解基本財務策略，這都是因為不好意思向朋友和家人尋求理財建議。

理財專家也建議，不要根據表面訊息比較，因有人可能公開薪水，但大部分是獎金，獎金每年都有變化，或可能還背負龐大信用卡債務或學生貸款。重點是，永遠無法了解他人財務的完整狀況，因此不要根據別人分享的片面訊息來比較或判斷自己的價值。

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