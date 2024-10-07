中年是關鍵 哈佛研究：40歲吃得好、70歲健康老化

【文‧黃嬿】

現在要替老後生活做準備，在中年時期不只理財規劃要做好，飲食也要有計畫，才能享有老後健康。哈佛大學一項新研究發現，中年的努力，在老後會得到明顯回報，40 歲的時候吃得好，偏向地中海與植物性飲食方式，會影響 70 歲時的健康狀況。

研究人員將「健康老化」解釋為至少能活到 70 歲，並且具有良好的認知功能、心理健康、身體機能，並且沒有慢性疾病，例如糖尿病、心臟病、中風、腎衰竭和大多數癌症。

研究分析 30 年來超過 10 萬人的飲食模式，參與者年齡至少 39 歲且無慢性病。研究要求參與者從 1986 年到 2010 年每四年填寫一份飲食相關問卷。

健康飲食界定是根據八種高營養飲食模式，其中包括美國國立衛生研究院制定的 DASH 飲食計畫，著重蔬菜、水果和全穀物來預防或降低血壓，以及美國飲食指南公布的健康飲食指數 (AHEI)，著重多吃豆類、堅果和蔬菜，減少紅肉和加工肉類的攝取。這些飲食類型可以統稱為地中海飲食和植物性飲食。研究還納入地球健康飲食，允許適量的肉類和乳製品，並強調水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪的飲食計劃，食物須來自可持續來源。

研究人員分析可能影響結果的變數，包括體重指數、血統、吸菸狀況、飲酒量、體力活動、醫療和家族史、社會經濟狀況、婚姻狀況，以及參與者是否獨居。

健康老化者不到 10%

在分析 30 年的數據後，研究人員發現大約一半的參與者已經死亡，只有不到十分之一的人能夠在 70 歲及以上的時候，沒有疾病並保持良好的身體、認知和心理健康。攝取更多的水果、蔬菜、全穀類、不飽和脂肪、堅果、豆類和低脂乳製品，延年益壽的機率更大。而飲食中含有較多反式脂肪、鈉、紅肉和加工肉類的人健康老化的機會較低。

最嚴格遵循健康飲食模式的參與者的健康老化機率，比不堅持健康飲食模式的參與者高出 43% 至 84%。此外，研究發現 AHEI 飲食與健康老化之間的相關性最強。而所謂的地球健康飲食，與健康老化之間也有關聯性，支持採取有益於健康和地球的飲食，對老化後的生活也有一定的正面影響。

健康老化的關鍵條件不只飲食，還有運動、避免菸草製品、使用防曬霜、充足的睡眠和參與社交活動。即使研究人員考慮體力活動和其他已知影響健康的因素，飲食與健康老化之間的關聯仍然很強。

吃得好是健康老化重要因素

研究作者表示，中年時堅持健康飲食模式的人，尤其是富含水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪的人，實現健康老齡化的可能性明顯更大。這項研究的貢獻在於，以前關於健康飲食的提倡，目標都是在預防心臟病等慢性疾病，現在證實健康飲食不只預防疾病，也在促進長期健康老化方面扮演關鍵作用。這項研究尚未在期刊上發表，但目前正在接受同行評審。

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