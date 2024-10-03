如何找到幸福感？研究：藝術與手工真的有用

【文‧黃嬿】

許多人認為藝術無用，不能當飯吃，但藝術是很好的生活調劑，現在有科學證據。認知心理學家認為藝術能對生命貢獻很大，藝術創作與手工不只降低壓力荷爾蒙，還能增加幸福感。

幸福感為心理狀態積極程度，包括感覺良好與成就感，正向幸福感與許多有益結果相關，包括更高教育成就、身體更健康、更積極的行為及死亡率降低。

孤獨是種消極心理體驗，是缺乏高品質的社會關係導致，孤獨感與較低生活品質，以及消極的健康行為和結果有關，如藥物濫用、抽菸、飲食失調、憂鬱、壓力和過早死亡。因此，任何針對低幸福感和高孤獨感等深刻公共衛生問題的干預措施，都可能產生重大影響。

心理學家建議改善幸福感和對抗孤獨感的工具，就是藝術創作和手工藝。手工藝指多種活動，如陶藝、繪畫、針織、縫紉和編織。

研究指出，藝術創作和手工藝，對有心理健康問題的人有治療作用，但缺乏對一般人的研究。最近《公共衛生前線》期刊研究有進一步發現。

認知心理學家使用 2019~2020 年英國全國性調查數據調查創意活動如何影響生活滿意度，並控制已知影響幸福感的變量，如性別、年齡組、健康狀況、就業狀況和貧困度。

調查多種藝術創作和手工藝，發現超過 37% 受訪者一年內至少參加一次藝術創作或手工藝活動。另外詢問就業狀況、健康狀況、生活價值感、感覺孤獨的頻率及幸福感、焦慮感和生活滿意度。

發現參與者報告的幸福感、生活滿意度和生命有價值感，與參與藝術和手工藝成正相關，但藝術和手工藝與減少焦慮或孤獨感無關，還需進一步調查。研究員表示，需要更多研究檢驗創造性活動的社會層面。

手工提供支配感

研究員認為，支配感是幸福感的重要元素，手工和藝術創作本身就有支配感，也就是說，人們可看到自己的進步，並為成果自豪。

如果你不認為自己有藝術性或創造力，專家建議四方式幫助發揮創造力，首先是改變想法，對自己潛力持樂觀態度；不要害怕冒險嘗試新活動；與感興趣的創意空間人們建立關係；想想小時候創造過什麼，再做一次。

如果真的不知道要做什麼，最簡單與低價的選擇是著色。著色是正念活動的一種，有多種健康益處，幫助促進社交聯繫、提高注意力並激發創造力。專家表示，富有創造力時，任何事情都可能發生，是種宣洩藥，幫助人們找到生活的意義和目的感。