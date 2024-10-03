快訊

山陀兒太牛！高雄人罕見接到強風國家警報 「請儘速至室內躲避」

颱風吃不到葉菜 4類替代選擇也超營養

中國漫記／陸年輕人瘋「局部退休」 挑戰用利息過活

美國作家預言 2100年特大颶風將摧毀文明

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

美國氣候科學作家波特福克斯 (Porter Fox) 今年新書《Category Five: Superstorms and the Warming Oceans That Feed Them》(第五級：超級風暴與滋養它們的暖化海洋，暫譯)，提到六級特大颶風的可能性，並預言 2100 年，許多大城市將被特大颶風摧毀。

美國颶風分為五級，五級颶風一來，無論鋼結構建築、磚結構建築還是木結構建築，沒有東西屹立不倒。2012 年吹襲美國東海岸的颶風珊迪為有紀錄範圍最廣熱帶氣旋，使紐澤西州頓成澤國、紐約皇后區火燒後恍如二戰戰場，並出現搶掠潮，巨大破壞力使珊迪遭除名，而珊迪還只有三級。

將來可能有更大的颶風，由 60 多名科學家組成的國際小組去年計算，化石燃料燃燒向地球系統注入約 250 億顆核彈爆炸的能量，預告「巨型颶風」的黑暗新時代到來。 

美國作家 Porter Fox 用大部分記者生涯記錄氣候變遷影響，新書以珊迪為例，取材政府科學家數據和建模，假設 2100 年發生六級特大颶風，襲擊路徑與珊迪一樣，一路衝進紐約，他對特大颶風如何摧毀紐約街頭的想像力，大大震撼讀者。

他假設襲擊紐約的颱風將分裂成「高達 50 場龍捲風」，洪水很快摧毀曼哈頓地下結構，破壞電力、網路和手機服務。交通、工業癱瘓，基礎設施、通訊電纜和光纖、道路和橋梁都遭破壞，死亡人數近 42,000 人，救援行動幾乎不可能，政府官員甚至思考是否重建城市。

他還提到，如果超級風暴珊迪發生在 1912 年而不是 2012 年，可能不會淹沒曼哈頓下城，因現在海平面比百年前大幅上升，他稱之為「氣候變遷的複合力量」。

▲ 美、日、台颱風分級定義。(Source：中央氣象署)
▲ 美、日、台颱風分級定義。(Source：中央氣象署)

這一切都是因為海洋太熱了。NASA  1800 年代人類首次開始詳細測量後，海洋溫度是有史以來最高，大部分增加能量都存在地表 0~700 公尺處。美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 估計，1955 年後世界海洋增加高達 360 澤焦耳能量。人類每秒向海洋釋放的熱量，約等於五顆廣島原子彈。

海洋能量反撲至大氣，Porter Fox 預測到 2100 年，颶風速度會減緩 15%，但水氣含量增加 20%2100 年農作物欠收、糧食和淡水短缺，傳染病蔓延十分猖獗。紐約市只是美國知名沿海都市之一，許多城市也面臨類似或更糟命運。他還提到 2100 年，邁阿密居民不需再擔心超級風暴、堤防、建築規範或保險失效，因城市早就不見了。

澳洲科學家於塔斯馬尼亞建造地球黑盒子，足夠儲存 30~50 年數據，包括海平面和溫度、海洋酸化、大氣二氧化碳、物種滅絕和世界各地土地利用變化，以及氣候變遷報紙頭條和社群媒體發文，讓將來人類倖存者更了解氣候災難如何造成文明衰落，然而，他們仍在研究如何氣候災難後，所有人都能存取資料，但到時候可能更沒有倖存者，只是一封給外星人的人類遺書。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

進口自東南亞的太陽能板 美設下初步關稅 分析師說稅率低於預期

拜登最大筆對台軍援含哪些品項？國務院賣關子

海倫颶風釀美國132死…加快運補給孤立地區 連驢子都來支援

勘災政治學…川普訪災區「不談政治」 隨後酸賀錦麗擺拍

相關新聞

美國作家預言 2100年特大颶風將摧毀文明

美國氣候科學作家波特福克斯 (Porter Fox) 今年新書《Category Five: Superstorms and the Warming Oceans That Feed Them》(第五級：超級風暴與滋養它們的暖化海洋，暫譯)，提到六級特大颶風的可能性，並預言 2100 年，許多大城市將被特大颶風摧毀。

別再逼他們吃了 研究：兒童挑食是因為遺傳

常因孩子挑食惱怒的父母，看了這篇研究可以稍微釋懷了。科學家最新研究發現，孩子挑食與父母有關，但主要是基因影響，不是父母教養方式導致，且挑食到 7 歲最嚴重，之後會逐漸改善。

為什麼組織會形成皺紋？科學家揭開背後機制

皺紋通常與皮膚老化有關，但人體許多器官組織如：大腦、胃、腸其實也有明顯皺紋，為什麼會形成這些構造？韓國浦項科技大學團隊最近開發新的上皮組織模型，終於揭開背後機制。

科學家基因改造培育「黃金萵苣」 營養比綠色款高 30 倍多

科學家透過基因工程培育出一種新型萵苣（lettuce），營養價值是目前冰箱綠葉蔬菜的 30 倍。「黃金萵苣／生菜」（Golden Lettuce）含超大量 β-胡蘿蔔素，研究人員希望有助於養活消耗量遠低於應有水準的人口。

東京為何能成為宜居城市 關鍵是「反汽車」文化

全球大部分戰後建造的城市，幾乎全都依賴汽車，很少有以人為本的思考，但富裕城市有一例外，就是東京。東京汽車率全世界最低，只有 12% 交通是小客車，至於東京反汽車文化起源，其實與戰後經濟發展策略有關

百萬美元富翁人數增幅贏全球 台灣AI繁榮大多數人無感

今年瑞銀指台灣是 2023~2028 年百萬美元富翁人口成長率最高的國家，淨資產超過百萬美元的人達 116 萬人，原因不外乎是帶著財富回國的企業家，以及 AI 繁榮，創造台灣成為財富之島。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。