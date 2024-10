美國作家預言 2100年特大颶風將摧毀文明

【文‧黃嬿】

美國氣候科學作家波特福克斯 (Porter Fox) 今年新書《Category Five: Superstorms and the Warming Oceans That Feed Them》(第五級:超級風暴與滋養它們的暖化海洋,暫譯),提到六級特大颶風的可能性,並預言 2100 年,許多大城市將被特大颶風摧毀。

美國颶風分為五級,五級颶風一來,無論鋼結構建築、磚結構建築還是木結構建築,沒有東西屹立不倒。2012 年吹襲美國東海岸的颶風珊迪為有紀錄範圍最廣熱帶氣旋,使紐澤西州頓成澤國、紐約皇后區火燒後恍如二戰戰場,並出現搶掠潮,巨大破壞力使珊迪遭除名,而珊迪還只有三級。

將來可能有更大的颶風,由 60 多名科學家組成的國際小組去年計算,化石燃料燃燒向地球系統注入約 250 億顆核彈爆炸的能量,預告「巨型颶風」的黑暗新時代到來。

美國作家 Porter Fox 用大部分記者生涯記錄氣候變遷影響,新書以珊迪為例,取材政府科學家數據和建模,假設 2100 年發生六級特大颶風,襲擊路徑與珊迪一樣,一路衝進紐約,他對特大颶風如何摧毀紐約街頭的想像力,大大震撼讀者。

他假設襲擊紐約的颱風將分裂成「高達 50 場龍捲風」,洪水很快摧毀曼哈頓地下結構,破壞電力、網路和手機服務。交通、工業癱瘓,基礎設施、通訊電纜和光纖、道路和橋梁都遭破壞,死亡人數近 42,000 人,救援行動幾乎不可能,政府官員甚至思考是否重建城市。

他還提到,如果超級風暴珊迪發生在 1912 年而不是 2012 年,可能不會淹沒曼哈頓下城,因現在海平面比百年前大幅上升,他稱之為「氣候變遷的複合力量」。

▲ 美、日、台颱風分級定義。(Source:中央氣象署)

這一切都是因為海洋太熱了。NASA 稱 1800 年代人類首次開始詳細測量後,海洋溫度是有史以來最高,大部分增加能量都存在地表 0~700 公尺處。美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 估計,1955 年後世界海洋增加高達 360 澤焦耳能量。人類每秒向海洋釋放的熱量,約等於五顆廣島原子彈。

海洋能量反撲至大氣,Porter Fox 預測到 2100 年,颶風速度會減緩 15%,但水氣含量增加 20%。2100 年農作物欠收、糧食和淡水短缺,傳染病蔓延十分猖獗。紐約市只是美國知名沿海都市之一,許多城市也面臨類似或更糟命運。他還提到 2100 年,邁阿密居民不需再擔心超級風暴、堤防、建築規範或保險失效,因城市早就不見了。

澳洲科學家於塔斯馬尼亞建造地球黑盒子,足夠儲存 30~50 年數據,包括海平面和溫度、海洋酸化、大氣二氧化碳、物種滅絕和世界各地土地利用變化,以及氣候變遷報紙頭條和社群媒體發文,讓將來人類倖存者更了解氣候災難如何造成文明衰落,然而,他們仍在研究如何氣候災難後,所有人都能存取資料,但到時候可能更沒有倖存者,只是一封給外星人的人類遺書。

