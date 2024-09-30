別再逼他們吃了 研究：兒童挑食是因為遺傳

【文‧黃嬿】

常因孩子挑食惱怒的父母，看了這篇研究可以稍微釋懷了。科學家最新研究發現，孩子挑食與父母有關，但主要是基因影響，不是父母教養方式導致，且挑食到 7 歲最嚴重，之後會逐漸改善。

研究人員調查 2007 年英國出生 4,804 名年齡 16 個月到 13 歲的雙胞胎，比較同卵雙胞胎和異卵雙胞胎的飲食差異因素，同卵雙胞胎基因 100% 相同，異卵雙胞胎基因只有一半相同，發現同卵雙胞胎挑剔飲食習慣比異卵雙胞胎更相似，證明遺傳因素很大程度支撐挑食差異。

研究發現 16 個月到 13 歲，平均挑食程度幾乎沒有變化，但 7 歲挑食程度會有個小高峰，然後下降。整體而言 16 個月大時，遺傳因素對挑食影響有 60%，3~13 歲會上升至 74%~84%。

研究定義挑食為「傾向吃有限種類的食物，通常是挑剔味道或口感，或不願意嘗試新食物和味道。」研究員表示，只吃小部分食物及對嘗試新事物感到痛苦，更多是先天而不是後天因素。研究主要收穫是，挑食並不是養育方式形成。

家人一起吃飯，對幼兒影響最大

2022 年義大利科學家也領導食物偏好的遺傳學研究，也發現雖然味道是食物選擇的首要因素，但基因差異更有可能決定大腦對食物的反應。

雖然挑食有很強的遺傳因素，並能延續到幼兒期以後，也不代表固定不變。研究員建議，共享經歷如家人一起吃飯，對幼兒影響最大，因此這年齡層提供更多多樣性可能最有效。7~13 歲約 25% 挑食程度差異則受個人經驗影響，如與不同朋友交往。

為了孩子飲食，父母通常承受巨大壓力。研究發現孩子「有問題的飲食行為」，包括挑食與父母高壓有關。挑食會增加父母情緒困擾，美國衛生局局長甚至說，父母壓力成為嚴重的健康問題，主要是從網路接收到不切實際的期望。

作者表示，孩子挑食很常見，可能是父母和照顧者焦慮的主因，經常因這種行為自責或受旁人指責。但挑食很大程度是由基因解釋，希望這發現有助減輕父母的自責。其他營養師也稱，從營養角度看，若孩子只愛高碳水化合物飲食，不會對健康有太大影響。論文發表於《兒童心理學與精神病學》期刊。

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