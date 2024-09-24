科學家基因改造培育「黃金萵苣」 營養比綠色款高 30 倍多

【文‧林妤柔】

科學家透過基因工程培育出一種新型萵苣（lettuce），營養價值是目前冰箱綠葉蔬菜的 30 倍。「黃金萵苣／生菜」（Golden Lettuce）含超大量 β-胡蘿蔔素，研究人員希望有助於養活消耗量遠低於應有水準的人口。

西班牙植物分子與細胞生物學研究所（PMCB）科學家在《植物期刊》（The Plant Journal）論文分享如何改造多用途蔬菜，使之含更多營養素。

萵苣的葉綠體（chloroplasts）含葉綠素，能吸收太陽光進行光合作用，另含類胡蘿蔔素（carotenoids），可吸收光譜其他部分光，保護葉綠體免受太陽輻射傷害。葉綠素令大多數植物呈現綠色，類胡蘿蔔素則讓胡蘿蔔、地瓜和南瓜等植物呈現黃色、橙色或紅色。

其一特別好的類胡蘿蔔素是 β-胡蘿蔔素，人體用它製造維生素 A。維生素 A 對細胞生長、眼睛健康、免疫功能有益，部分研究人員認為可預防癡呆症，因此 β-胡蘿蔔素相當受歡迎。不過胡蘿蔔、地瓜和南瓜需要烹煮，根莖類蔬菜和南瓜的種植也較花時間。

PMCB 團隊想透過基因工程創造更豐富的萵苣，而不是簡單以 β-胡蘿蔔素取代葉綠素，維持葉綠素與類胡蘿蔔素平衡。因平衡遭破壞，植物行光合作用的能力會受挑戰。

也因此，科學家使用煙草的近親「圓葉菸草」（Nicotiana benthamiana）為小白鼠，設計葉細胞生產 β-胡蘿蔔素，不影響其他細胞，同時改變植物，使 β-胡蘿蔔素累積在質脂球（plastoglobules）或植物脂蛋白（plant lipoproteins）。

科學家將這種雙頭策略用於萵苣中，發現這種葉菜類中的 β-胡蘿蔔素的含量是同類產品的 30 倍。雖然萵苣頭的內部大部分是金黃色，但外部葉片則是綠色。PMCB 母機構「瓦倫西亞理工大學」（Valencia Polytechnic University）發布的新聞稿指出，這種蔬菜還有特別的氣味和風味。

PMCB 團隊這個研究的主要作者 Luca Morelli 指出，實驗也提高生菜營養素的生物可及性，即人體可更容易從植物纖維中提取出 β-胡蘿蔔素，也為飢餓的人們提供比以往更多的營養素。

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