東京為何能成為宜居城市 關鍵是「反汽車」文化

【文‧黃嬿】

全球大部分戰後建造的城市，幾乎全都依賴汽車，很少有以人為本的思考，但富裕城市有一例外，就是東京。東京汽車率全世界最低，只有 12% 交通是小客車，至於東京反汽車文化起源，其實與戰後經濟發展策略有關。

自從汽車出現，世界各地建築師和城市規劃師幾乎無法抗拒圍繞道路建設城市，以及大多數人會開車的假設，但東京更以人為中心重建。

日本汽車擁有率並不低，每千人就有 612 輛車，雖然低於美國約 860 輛，但遠高於韓國 458 輛車，以及台灣約 344 輛車，平均每戶擁有 1.06 輛車，但東京是很大的例外。

東京家庭只有 0.32 輛車，多數日本車主住在較小城鎮。如汽車擁有率最高的福井縣，是日本人口最稀少地區之一。

日本給世界三菱、豐田、日產，並出口汽車到全球，卻擁有世界最大相對無車城市。專家分析，部分原因是歷史因素，日本街道布局傳統上很窄，很像歐洲中世紀的小巷，土地所有權非常分散。研究 35% 日本街道不夠寬，無法讓汽車行駛，86% 道路無法讓汽車停下來而不擋住後車。

戰後日本政府更關心透過建造發電廠和工業園區來促進經濟成長，所以從未改變這種布局，並不熱中社區建造巨大新林蔭大道。此外，與幾乎所有其他富裕國家不同，日本戰後時期建造大量鐵路基礎設施，1950 年代和 1960 年代，火車是日本政府重要的民族自豪感，就像其他國家的汽車工業，幾十年來使日本交通網路四通八達。

擁有汽車成本很高

且在東京有一輛車相當困難，日本政府汽車檢查比美國或歐洲大部分地區嚴格，政府兩年檢查汽車一次，即使保養良好，檢查也要花掉 10 萬日圓，約台幣 2.3 萬元，車齡超過十年費用更會大幅上漲，因此很多日本人淘汰十年車，銷往東非或東南亞。除此之外，每年還要繳納高達 5 萬日圓汽車稅，以及 5% 購買稅。汽油也要徵稅，隨油徵收也推高油價，汽油價格約為每公升 160 日圓，約新台幣 36 元，比美國還貴。

日本人買車，必須證明有地方停車，批准由警察局簽發，稱為車庫證明。然多數公寓大樓沒有停車位，只有約 42% 公寓大樓有停車位，因開發商想更有效利用空間蓋房子。

即使回家有地方停車，多數街道停車還是非法，超過 95% 日本街道沒有劃路邊停車位。即使有停車位，東京停車費通常為每小時 1,000 日圓，約新台幣 225 元。到晚上路邊幾乎無法停車，根據 1957 年通過的全國性法律，任何夜間路邊停車都是非法，違規罰款 20 萬日圓，約新台幣 4.5 萬元。

日本道路通行費也是世界最貴，平均每百公里 3,000 日圓。這些因素都導致很多日本人即使有車也不開，日本車主平均年里程約 6,000 公里，不到美國人三分之一。

汽車是浪費空間

其他亞洲國也有無車城市，如香港和新加坡，香港每千人只有 76 輛車。新加坡每千人約 120 車，因政府很早就意識到汽車是浪費空間。

有人說東京是最適合居住的城市，「因有令人心驚膽顫的規模，同時有平和與安靜的感覺」。專家認為，東京人整體預期壽命為 84 歲，是地球預測壽命最高城市之一，很大程度與少車有關，沒有車不只行人更安全，更重要的是沒有噪音，沒有交通污染，沒有路怒症車主，東京城市建設證明，沒有汽車，人們活得更好。

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