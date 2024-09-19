百萬美元富翁人數增幅贏全球 台灣AI繁榮大多數人無感

【文‧黃嬿】

今年瑞銀指台灣是 2023~2028 年百萬美元富翁人口成長率最高的國家，淨資產超過百萬美元的人達 116 萬人，原因不外乎是帶著財富回國的企業家，以及 AI 繁榮，創造台灣成為財富之島。

瑞銀 2024 年全球財富報告分析涵蓋 56 個國家，預計到 2028 年台灣將擁有超過 100 萬百萬富翁。有機成長部分主要是強大的晶片產業，但財富增長的大部分，將來自富有的移民回國。外媒分析，隨著中國投資環境惡化，以及公司面臨客戶要求降低風險的壓力，許多以前大部分時間都在中國，過去集中製造業投資的台灣富人已經回國。

安聯集團《安聯 2023 年全球財富報告》，台灣家庭的人均淨金融資產排名亞洲第二，全球第五。全球最富有的國家是美國，其次是瑞士、丹麥、新加坡和台灣。日本排名第 11 位，韓國排名第 22 位，中國排名第 34 位。

大部分人沒有從 AI 受益

瑞銀預期台灣未來幾年將獲得 AI 繁榮的回報。《金融時報》也稱台灣為財富之島，且預期這種好處不只惠及台灣最大科技公司的高階主管和工程師，而且將惠及更廣泛的社會群體。經濟學家認為，台灣的財富效應正在擴大，新群體和年輕人才正在受益。

但這些分析機構也發現，台灣 2,300 萬人口中的大部分不太可能從 AI 熱潮中受益，隨著科技業的成長比其他產業更為強勁，不平等也迅速擴大。2008 年到 2023 年，台灣的財富不均擴大約 10%。2023 年台灣每個成年人淨資產中位數為 110,521 美元，平均淨資產為 302,551 美元，幾乎是中位數三倍。

官方數據也證實這一趨勢，頂層 20% 和底層 20% 的家庭之間的財富差距在三十年來擴大四倍。1991~2021 年，衡量不平等的基尼係數也有所擴大。

新加坡星展銀行經濟學家表示，全球 AI 的發展將繼續刺激對台灣高性能晶片的需求。另一方面，由於佔台灣出口總額約三分之一的中國經濟放緩，預計非技術的傳統製造業將繼續被拖累。

負債買房容易陷入貧窮

薪資差異加大、房價和租金上漲、股票和其他資產上漲以及抵押貸款負擔增加，每個因素都在互相影響，加劇貧富差距。隨著高收入科技工作者流入房地產的資金推高房價，其他行業的年輕人根本買不起房。根據發布國際房地產趨勢的《全球房地產指南》，2024 年 4 月報告指出，以每平方公尺中位數價格計算，台北目前是亞洲第二昂貴的房地產購買城市，僅次於香港。

專家分析，雖然持有金融資產和房地產會讓富人變得更富有，但過度借貸往往會使人們陷入貧困。隨著房價收入比不斷上升，年輕人一旦買房，很容易因為房貸負擔而跌入最底層的 20%。

即使台灣家庭財富愈來愈極端，但官員仍強調這種差距低於許多國家，包括韓國 140.1 倍和澳洲 93.1 倍，認為貧富差距擴大是自由經濟體不可避免的結果。

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