快訊

又有新低壓！粉專：對台灣威脅大 美模式預估可達颱風等級

許家蓓確診到癌逝僅4個月 「異常出血」是子宮內膜癌警訊

真主黨呼叫器爆炸被疑台製 士檢剪報分案將傳金阿波羅董座

乾眼症不一定要滴眼藥水 研究：大笑一樣有效

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Andrew Goloida CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Andrew Goloida CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

人們都知道「笑是最好的良藥」，現在科學家發現，笑還可以治療乾眼症。全球超過 3.6 億人罹患慢性眼睛發紅、發癢或發炎，一項新研究發現，大笑和滴眼藥水一樣有效。

研究發現，經常笑的人可能更有能力應付壓力，笑還可以增加抗體生成細胞和增強 T 細胞有效性，幫助增強免疫系統。笑也與降低心血管疾病盛行率有關，經常笑還與降低全因死亡率有關。

乾眼症 (DED) 也稱為乾燥性角結膜炎，是種常見疾病，對全世界數億人的生活品質產生負面影響。乾眼症原因是淚液不足，人們眼睛需要眼淚才能保持健康和舒適，而年齡增長使荷爾蒙變化，眼淚往往也減少。男性和女性都可能有乾眼症，但女性更常見。

趨勢發現，乾眼症有年輕化趨勢，其他造成淚液減少的原因，可能是使用隱形眼鏡和 LASIK 近視雷射手術等，以及長時間注視電腦螢幕、閱讀等減少眨眼的活動。空氣污染物 PM2.5 也會誘發乾眼症。

《英國醫學期刊》11 日發表研究指出，笑療法可緩解憂鬱、焦慮和慢性疼痛，同時增強免疫系統，笑可以減少壓力荷爾蒙、活化免疫細胞並增加抗感染抗體。作者想知道笑，是否也可以取代眼藥水緩解乾眼症。

研究找來 283 名乾眼症患者，年齡 18~45 歲，排除患有眼部疾病、受傷、感染或過敏的參與者，以及最近使用隱形眼鏡或任何進行中的乾眼症治療者。

安全、環保且低成本的干預措施

參與者被隨機分配進行大笑運動或 0.1% 透明質酸鈉滴眼液。笑聲練習組的任務是觀看教學影片進行笑聲運動，需 5 分鐘內重複幾個笑聲動作 30 次，每天次，並透過臉部辨識行動應用程式來練習，增強臉部動作。

另一組每天在雙眼滴 0.1% 透明質酸鈉滴眼液四次，兩種治療均在第週停止，隨後接受測量眼部表面不適狀態是否出現任何變化。研究人員根據眼表疾病指數 (OSDI) 評分來診斷疾病狀態，結果顯示大笑運動組的平均 OSDI 分數降低 10.5 分，代表不適感減輕，使用眼藥水的組別則降低 8.83 分，顯示大笑運動組更有效。

大笑運動也顯示出在非侵入性淚膜破裂時間，即眨眼後角膜出現第一個乾點的時間，以及有助防止眼淚過快蒸發的油腺、瞼板腺功能及精神都出現顯著改善。兩個研究組均未發現不良事件。

研究結論指出，大笑運動為安全環保且低成本的干預措施，可為有症狀的乾眼病患者的一線家庭療法，還對心理健康有更多好處。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

對抗惡「視」力...散瞳劑健保給付放寬18歲以下青少年 10月將上路

寶島眼科打造在地專業醫療：四十年信賴品牌延伸至前端眼科服務

隱形眼鏡好幾天沒拔超恐怖！林逸欣痛哭喊：我要失明了

台新藥眼科新藥 本月正式出貨美國

相關新聞

乾眼症不一定要滴眼藥水 研究：大笑一樣有效

人們都知道「笑是最好的良藥」，現在科學家發現，笑還可以治療乾眼症。全球超過 3.6 億人罹患慢性眼睛發紅、發癢或發炎，一項新研究發現，大笑和滴眼藥水一樣有效。

找工作已讀不回？美調查八成是幽靈職缺

現代人找工作會到求職網站猛丟履歷，但可能發現職缺雖多，公司回覆卻很少，線上申請工作通常感覺丟履歷進黑洞，不然就是面試了，卻感覺被晾在一旁。一項美國調查發現，雇主承認，現在八成職缺都不是認真要找人。

週末睡懶覺有理 研究：心臟病風險降低20%

現代人日常為工作與家庭忙碌，每晚即使睡足至少七小時，睡眠品質可能也不好。睡眠不足對健康影響很大，但好消息是，一項追蹤參與者近 14 年的研究發現，週末補眠可以稍微彌補平日睡眠不足對健康的傷害。

使用常見黃色食用色素 科學家讓活體皮膚變「透明」

想像人體皮膚暫時變得像水母透明，醫護人員無需動刀就能檢視皮膚下血管、臟器，最近史丹佛大學材料科學家 Zihao Ou 團隊進行的一項動物實驗，或許能在未來解鎖這項驚人成就。

花錢旅行正當有理 研究：旅行可延緩老化

熱愛旅行的人都知道，一次美好的旅行可以讓你感到輕鬆、興奮和自由，即使在計劃期間都可以讓人感到血脈噴張，認知能力大增，以及旅行回來之後，這種效果都可以持續。最新研究使用熵理論應用在旅遊上面，發現旅行可以對健康產生積極的益處，包括減緩老化跡象。

抗壓力好的人更長壽 研究：女性尤其明顯

科學家告訴我們，要活得健康，關鍵方法包括健康飲食和運動，以及保持社交活躍和與親人保持聯繫。最新研究發現，心理彈性水平高的人，也可能壽命更長，兩者關聯在女性中尤其明顯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。