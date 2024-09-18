乾眼症不一定要滴眼藥水 研究：大笑一樣有效

【文‧黃嬿】

人們都知道「笑是最好的良藥」，現在科學家發現，笑還可以治療乾眼症。全球超過 3.6 億人罹患慢性眼睛發紅、發癢或發炎，一項新研究發現，大笑和滴眼藥水一樣有效。

研究發現，經常笑的人可能更有能力應付壓力，笑還可以增加抗體生成細胞和增強 T 細胞有效性，幫助增強免疫系統。笑也與降低心血管疾病盛行率有關，經常笑還與降低全因死亡率有關。

乾眼症 (DED) 也稱為乾燥性角結膜炎，是種常見疾病，對全世界數億人的生活品質產生負面影響。乾眼症原因是淚液不足，人們眼睛需要眼淚才能保持健康和舒適，而年齡增長使荷爾蒙變化，眼淚往往也減少。男性和女性都可能有乾眼症，但女性更常見。

趨勢發現，乾眼症有年輕化趨勢，其他造成淚液減少的原因，可能是使用隱形眼鏡和 LASIK 近視雷射手術等，以及長時間注視電腦螢幕、閱讀等減少眨眼的活動。空氣污染物 PM2.5 也會誘發乾眼症。

《英國醫學期刊》11 日發表研究指出，笑療法可緩解憂鬱、焦慮和慢性疼痛，同時增強免疫系統，笑可以減少壓力荷爾蒙、活化免疫細胞並增加抗感染抗體。作者想知道笑，是否也可以取代眼藥水緩解乾眼症。

研究找來 283 名乾眼症患者，年齡 18~45 歲，排除患有眼部疾病、受傷、感染或過敏的參與者，以及最近使用隱形眼鏡或任何進行中的乾眼症治療者。

安全、環保且低成本的干預措施

參與者被隨機分配進行大笑運動或 0.1% 透明質酸鈉滴眼液。笑聲練習組的任務是觀看教學影片進行笑聲運動，需 5 分鐘內重複幾個笑聲動作 30 次，每天四次，並透過臉部辨識行動應用程式來練習，增強臉部動作。

另一組每天在雙眼滴 0.1% 透明質酸鈉滴眼液四次，兩種治療均在第八週停止，隨後接受測量眼部表面不適狀態是否出現任何變化。研究人員根據眼表疾病指數 (OSDI) 評分來診斷疾病狀態，結果顯示大笑運動組的平均 OSDI 分數降低 10.5 分，代表不適感減輕，使用眼藥水的組別則降低 8.83 分，顯示大笑運動組更有效。

大笑運動也顯示出在非侵入性淚膜破裂時間，即眨眼後角膜出現第一個乾點的時間，以及有助防止眼淚過快蒸發的油腺、瞼板腺功能及精神都出現顯著改善。兩個研究組均未發現不良事件。

研究結論指出，大笑運動為安全環保且低成本的干預措施，可為有症狀的乾眼病患者的一線家庭療法，還對心理健康有更多好處。

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