找工作已讀不回？美調查八成是幽靈職缺

【文‧黃嬿】

現代人找工作會到求職網站猛丟履歷，但可能發現職缺雖多，公司回覆卻很少，線上申請工作通常感覺丟履歷進黑洞，不然就是面試了，卻感覺被晾在一旁。一項美國調查發現，雇主承認，現在八成職缺都不是認真要找人。

美國 2024 年招聘趨勢調查，81% 人資承認，招聘訊息根本不是真的找人，或已找到但沒撤下職缺，特別是特定產業很明顯，譬如裁員中科技業及高薪顧問業。

最近外媒發現，白領經濟的領頭羊，顧問業的「幽靈工作」比例從兩年前的 26% 上升至 31%，遠高於整個就業市場的普遍程度，這個行業歷來都是最優秀、最聰明的人在競爭的行業，但現在許多人發現，求職後常常處於已讀不回的狀態。

譬如一位先前在精品顧問公司工作的人，被裁員後重新找工作，發現碰到許多可疑的幽靈職缺，丟了履歷後，不是沒有任何回覆，甚至進入面試過程後就無消息。

今年傳統顧問服務的需求確實下降，埃森哲、安永和麥肯錫等公司紛紛裁員，招聘也放緩。產業研究機構 Source Global Research 數據顯示，去年美國顧問市場的成長率從前一年的 14% 放緩至 5.2%，因為近一半使用顧問的公司表示他們正在縮減、延後或取消專案。研究人員預測今年的成長率約為 6%。

顧問的薪資增幅也正在下降，在疫情期間大幅加薪後，今年成長大幅放緩，AI 技術採用也是部分原因，企業開始研究 AI 在企業內部的應用，可能讓企業不再需要顧問提供的全套服務。其他產業也是一樣，Reddit 有人抱怨申請 500 多個職缺卻一無所獲。

求職者可辨識職缺虛實

至於為什麼企業沒有需要人，卻還發出幽靈職缺，專家分析，原因是公司希望繼續累積人才庫，真正需要人的時候可從中挑選。或是企業與線上平台簽訂合約，每月丟出定量職缺，企業可能會徵求目前沒有需要，但可能很快會有缺的職位，或流動性很高職位。有些公司這樣做，也是為了看起來業績不錯，公司有擴編，但實際並沒有成長，當有經濟動盪的可能性時，雇主更可能這樣做，為了讓投資者和董事會滿意。

專家也建議求職者，當職位描述含糊不清、職位列表是舊的，或求職平台職位資訊企業官網沒有，都要合理懷疑是幽靈職缺。自己也要做點功課，如果最近企業有裁員或財報不佳，就該質疑職位是否真為空缺。如果更積極，找到招募經理是誰就直接聯絡。不過專家也提醒，申請幽靈工作沒什麼壞處，或多或少能增加自己曝光的機會。

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