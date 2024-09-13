週末睡懶覺有理 研究：心臟病風險降低20%

【文‧黃嬿】

現代人日常為工作與家庭忙碌，每晚即使睡足至少七小時，睡眠品質可能也不好。睡眠不足對健康影響很大，但好消息是，一項追蹤參與者近 14 年的研究發現，週末補眠可以稍微彌補平日睡眠不足對健康的傷害。

很多人都有這種經驗，即使晚上只少睡 1.5 小時，隔日感覺就會很明顯，如缺乏警覺性、記憶障礙、喜怒無常和煩躁、無法或不願意參加日常活動。醫學專家表示，在失眠期間，隱藏的健康危害會累積，從心血管系統到免疫系統的一切都會受到影響。

包括睡眠不足在內的睡眠障礙，與心臟代謝疾病有關，包括高血壓、糖尿病、肥胖和心血管疾病。睡眠是健康的基礎，睡眠對於身體的每個器官來說都是一個活躍的過程，充足的睡眠和良好的睡眠，對於心血管健康、代謝健康甚至大腦健康都是必要的。

最近在歐洲心臟學會年度會議上發表的研究，分析 90,900 名英國居民的睡眠數據，追蹤參與者近 14 年，監測心臟疾病的住院和死亡記錄。近 22% 的人被歸類為睡眠不足，平均每晚睡眠時間不到七小時。

結果發現，週末額外睡眠最多的人，比額外睡眠時間最少的人，患心臟病的可能性要低 19%。而在睡眠不足的人當中，補償性睡眠量最高的人，心臟病風險降低 20%。研究表示，充足的補償性睡眠與降低心臟病的風險有關，特別是對於平日睡眠不足的人而言，這種關聯更明顯。

研究人員表示，對於現代社會很大部分睡眠不足的人，週末補眠最多，患心臟病機率明顯低於補眠最少的人。同時也強調，週末睡個懶覺沒辦法取代每天晚上高品質睡眠，週末補眠只能部分減輕工作日睡眠不足的影響。專家還是建議成年人每晚堅持七至九小時睡眠，才不會發現自己陷入睡眠債。

週末運動效果與規律運動效果一樣

週末勤於做一件事也可以補償平常的不足，就是運動。《自然老化》新研究顯示，週末勤勞運動的人，與每周定期運動的人，享有相同的大腦健康和心理健康益處。

研究分析英國生物銀行 7.5 萬多人的數據，平均追蹤 8.4 年，觀察全科醫生記錄、住院數據和死亡記錄來追蹤神經系統疾病以及心理障礙的發病。研究發現，與不運動的成年人相比，週末運度的人罹患失智症的風險降低 26%，中風的風險降低 21%，罹患帕金森氏症的風險降低 45%，罹患憂鬱症和焦慮症的風險分別降低 40% 和 37%。週末運動者與平日就規律運動的人一樣健康。

研究指出，只要人們在一週中的任何一兩天累積大部分中等至劇烈的體力活動，即使不是連續運動，也可以有類似的健康益處。週末即將到來，兩項研究告訴我們，若沒有特別的計畫，睡懶覺與運動就是最好的安排。

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