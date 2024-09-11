花錢旅行正當有理 研究：旅行可延緩老化

【文‧黃嬿】

熱愛旅行的人都知道，一次美好的旅行可以讓你感到輕鬆、興奮和自由，即使在計劃期間都可以讓人感到血脈噴張，認知能力大增，以及旅行回來之後，這種效果都可以持續。最新研究使用熵理論應用在旅遊上面，發現旅行可以對健康產生積極的益處，包括減緩老化跡象。

老化做為一個過程，是不可逆轉的，雖然無法阻止，但可以減緩。澳洲埃迪斯科文大學 (ECU) 發表在《旅遊研究期刊》的研究，首次探討趨向老化的熵與旅行之間的關係。熵被歸類為宇宙走向死亡和無序的總趨勢，研究指出，旅遊可能引發熵的變化，其中積極的經歷，可能會減輕熵的增加並增強健康，而消極的經歷可能會導致熵的增加並損害健康。

研究人員指出，旅行體驗可以透過接觸新環境、參與身體活動和社交互動，以及培養積極情緒來增強個人的身心健康。新奇的環境可以刺激壓力反應並提高新陳代謝率，對新陳代謝活動和身體的自我組織能力產生積極影響，新環境也可能引發適應性免疫系統反應，提高身體感知和防禦外部威脅的能力，讓自衛系統變得更有彈性，有利於組織修復，再生的荷爾蒙可能會被釋放，並促進自癒系統的功能。

悠閒的旅行活動可能有助於緩解慢性壓力，抑制免疫系統的過度活化，促進自衛系統的正常運作。旅行中的娛樂活動可能會緩解肌肉和關節的緊張和疲勞，有助於維持身體的新陳代謝平衡，提高抗磨損系統的有效性。

這裡指的旅行不一定是出國旅行，也包括遠足、登山、步行和騎自行車等體育活動，體力消耗可以促進新陳代謝、能量消耗和物質轉化，所有這些都有助於協調自組織系統。

其他研究證實旅行的健康好處

這樣研究強調，人體天生具有由自組織、自衛、自癒和抗磨損系統組成的低熵保障機制，積極的旅行體驗可以透過調節身體的四個主要系統來幫助身體維持低熵狀態。其他研究也證實假期有益身心健康，包括心臟。一項研究對男性心臟病的風險進行長達 9 年的監測，實驗結束後發現，每年度假的人，死於心臟病的風險降低約 30%。

著名的美國弗雷明漢心臟研究 (Framingham) 也顯示類似結果，研究人員對女性參與者進行長達 20 年的監測。研究人員發現，休假時間最少的人，大約每 6 年休假一次，患心臟病的可能性比每年休假一次的人高出兩倍半。休假時間還可以降低代謝症候群的風險，代謝症候群是一組會增加中風、2 型糖尿病和心臟病風險的疾病。

另一項研究中，研究人員發現，與每兩年或六年才度假的女性相比，每年度假兩次或兩次以上的女性，出現憂鬱和緊張症狀的可能性較小。旅行次數較多的已婚人士也表示，他們在婚姻中感到更幸福。其他小型研究顯示，假期後 30 至 45 天內壓力水平較低，幸福感較高。旅行還可以改善一些人的整體情緒。

旅行帶來莫大好處遍及身心，效果遠超過購物帶來的短暫舒壓效果，新研究又發現旅行可以延緩老化，即使在物價房價高漲的年代，旅遊花費仍然正當有理。

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