AI將顛覆既有工作 研究：未來工作更需要高學歷人才

【文‧黃嬿】

AI 與自動化取代人類工作不再只是危言聳聽，美國政府也證實這將是必然趨勢，估計未來十年，美國可能會減少 60 萬個中產階級職位，而新增職位將更需要高等教育學歷。

麻省理工學院校長 1938 年文章指出，技術進步並不代表就業機會減少，經濟學家也認為，AI 不會造成大規模失業。美國勞工統計局最新數據證實，到 2033 年，勞動力市場總體將增加 670 萬個新就業機會，但普遍屬於中產階級職業，年薪從 4 萬美元低階到超過 10 萬美元，裁員超過 60 萬。

多數減少的中產階級工作只要高中學歷，現在增長中高薪職業，通常需要更高教育程度。危險職業的文字處理人員需求減少最多，達近四成，這類工作只需高中學歷，年薪不到 5 萬美元。以人數看，辦公室低階行政人員減少最多，2033 年需求減少 14 萬人，這是延續自多年前技術和自動化改革開始的失業潮。

報告提到電腦程式人員需求也下滑一成，這類職位年薪平均 10 萬美元，通常需要碩士學歷，主要是 AI 導致工作效率變高，更少人就能執行。

但許多 STEM 相關工作會增加，美國勞工統計局預測，十年內經濟增加超過 30 萬名新軟體開發人員。需求成長最多是醫療人員，護理師需求大幅成長四成，醫療與健康服務管理人員成長三成，再來是心理健康諮商師也增加二成。軟體開發、財務經理、電腦資訊系統經理分別成長 15%。

專家指出，這是世界性演變，且不是新鮮事。美國勞動市場不斷變化，美國基本上從 19 世紀和 20 世紀初農業和製造業經濟轉型為今天服務業經濟。但變革時期對工人來說很痛苦，常常措手不及或無法適應新職場。

學歷無用說是錯誤觀念

喬治城大學報告預測，到 2031 年會新創約 1,520 萬個中產階級工作，定義為每年支付至少 43,000 美元。新工作大部分由受過高等教育的工人擔任，包括學士、副學士或培訓證書。喬治城大學發現，只有高中文憑的人仍可找到好工作，但會集中交通和建築等藍領工作。

報告也點醒社會流行的學歷無用說。作者說許多美國人質疑大學學位價值，更多人表示不值得花這筆錢。皮尤研究中心 3 月調查顯示，只有約 25% 美國人表示，要找到高薪工作需學士學位。

但如果沒有高中以外的教育程度，很難找到好工作。如《晶片和科學法案》補助投資數十億美元的半導體廠，台積電等都要求員工至社區大學上學六個月到一年才能操作機器，光有高中學歷是不夠的。

未來大部分新增工作更需要高等教育證書。換句話說，學士學位是基本門檻，沒有學士學歷或認為學歷無用的人，一出社會就會遇到麻煩。

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