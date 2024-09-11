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抗壓力好的人更長壽 研究：女性尤其明顯

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Henry Burrows CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Henry Burrows CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

科學家告訴我們，要活得健康，關鍵方法包括健康飲食和運動，以及保持社交活躍和與親人保持聯繫。最新研究發現，心理彈性水平高的人，也可能壽命更長，兩者關聯在女性中尤其明顯。

世界各地有五個長壽者超多的「藍色地帶」，許多科學家都前往探討他們的長壽秘訣，原因包括自然運動、有目標地生活、減輕壓力、不要狼吞虎嚥、主要吃植物、適量飲酒、社群聯繫強、家庭聯繫緊密、有一群志同道合的朋友。

這次研究人員要找抗壓力因素是否也是長壽關鍵。研究人員將抗壓力定義為「心理彈性」，這是一個動態、活躍的過程，受到多種因素的影響，包括性別、荷爾蒙和調節身體壓力反應的基因。研究人員表示，這種能力被認為會在生命週期的不同時期不斷發展和變化。

研究人員檢視美國健康與退休研究 (HRS) 的數據，這是一項針對美國 50 歲以上成年人的長期全國代表性研究，每兩年進行一次監測。研究查看 2006 年至 2008 年期間，首次收集有關心理彈性問題時的 10,569 名參與者的數據。該群體的平均年齡為 66 歲，其中 59% 為女性。參與者被追蹤到 2021 5 月或直到他們死亡，在 12 年的追蹤期間，有 3,489 名參與者死亡。

心理彈性是使用經過驗證的量表進行評估，該量表涵蓋毅力、冷靜、目標感、自力更生，以及承認某些經歷必須獨自面對等心理素質。研究發現參與者的心理彈性與他們全因死亡率有關，並發現心理彈性得分較高的人死亡風險較低。與男性相比，女性的高心理彈性得分與較低的死亡風險之間的關聯性更強。

研究將心裡彈性相關的情緒復原力分為四分位數，研究發現，與最低四分位數相比，最高四分位數在未來 10 年內死亡的可能性低 53%。但是遺傳因素和童年逆境等變數並未包含在研究中，因此強調這項研究是觀察性的，不應推斷心理彈性與較低死因之間存在因果關係。

但作者仍然認為，各種因素包括生活意義、正向情緒、自我評價的健康狀況，和對社會支持的滿意度，都被認為是對心理彈性的潛在影響，觸發這些積極情緒可能會增強心理彈性的保護作用，並減輕累積的逆境對成年人心理健康的負面影響。

這項發現強調努力增強心理彈性的重要性。當一個人進入高齡的階段，保持與親友的聯繫、保持使命感，以及做自己喜歡的事情似乎對心理素質都有幫助，也會讓生活變得更加充實，而一個堅強的心態，可以減少殘疾或疾病對人們生活的自評影響，並且似乎可以減緩老化過程。該研究已發表在《BMJ Mental Health》上。

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