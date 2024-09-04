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出生季節可能影響患氣喘或過敏的機率

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧YAP KUO】

芬蘭最近研究顯示，秋季或冬季出生者有氣喘和過敏性鼻炎機率較高。相反，夏季出生者氣喘和過敏性鼻炎發生率最低。論文刊登於《臨床和轉譯過敏》（Clinical and Translational Allergy）期刊。

團隊來自東芬蘭大學、赫爾辛基大學和赫爾辛基大學醫院。芬蘭秋季或冬季出生者，有過敏性鼻炎和氣喘機率較高。東芬蘭大學耳鼻喉科教授桑娜‧薩爾米（Sanna Salmi）說：「以夏季為參考基準，發現其他季節出生者過敏性鼻炎發生率顯著上升，秋季或冬季出生者還與得氣喘機率有關。」

芬蘭曾有另一項研究，冬季或春季出生者成年後罹患氣喘的風險較高。關聯性可能受日照強度、維生素 D 代謝、植物生長週期和空氣污染等季節變化影響，這些都會左右人體免疫反應及過敏性鼻炎風險。

研究使用芬蘭赫爾辛基和新地（Uusimaa）境內醫院共 74,868 名患者就診紀錄，並從電子病例比對出生日期、性別、就診日期等資料。就出生季節看，冬季出生者氣喘發生率為 43.1%，春季組 42.1%，夏季組 41.1%，秋季組 42.7%；冬季組有過敏性鼻炎的比例為 12.6%，春季組 12.0%，夏季組10.7%，秋季組 12.1%。

出生季節對免疫疾病的影響，美國及台灣也有類似研究。2010 年哈佛大學麻省總醫院發現，秋冬季出生孩童五歲前食物過敏機率比春夏出生者高 53%，台北醫學大學研究團隊也分析健保資料庫三萬多筆異位性皮膚炎患者資料，10~12 月出生患者比例最高，12 月出生者更比平均高 17%。

季節更替使環境有變化，無論日照長度、氣溫、濕度及空氣品質等皆不同，對人體也有不同影響。當然左右免疫系統條件還有許多，如營養均衡、運動習慣、生活壓力、病菌感染及基因遺傳等，故此研究雖然觀察到出生季節對過敏鼻炎、氣喘的影響於統計學有顯著性意義，但實際程度並不大。

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