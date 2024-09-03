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無聊上網滑影片適得其反 研究：關鍵在喪失注意力

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

許多人滑手機是因為無聊，青少年成天不離螢幕，部分也是現實生活沒有太多有趣的事，只好在社群媒體無意識瀏覽影片打發時間，但心理學家表示，看影片若經常快轉或跳轉，可能會讓人更無聊，生活更沒意義。

隨著各種網路娛樂活動觸手可及，很容易認為現代人比古人更不無聊，但這認知錯了，2008~2020 年，研究顯示年輕人無聊趨勢呈成長。

現代人時常掛在短影音平台，《實驗心理學期刊：綜述》研究為了調查打發無聊時間看影片，是否真的排解無聊，研究員對約 1,200 人進行兩項實驗。

第一次實驗，參與者有兩次觀影體驗，一開始都看 10 分鐘影片，但不能跳著看或快轉，然後再 10 分鐘觀影，可在七個 5 分鐘影片間切換。第二個實驗，參與者觀看 10 分鐘影片，接下來可快轉或跳著看 50 分鐘影片。

研究顯示，人們原本認為從一支影片換到下一支，有助緩解無聊感，但參與者回報，從頭到尾看一支影片時，覺得影片更有吸引力、更令人滿意、生活更有意義。

研究員表示，關鍵在注意力，當投入程度與想要投入程度有差距，人會感到無聊。人們不斷切換或快轉影片，表示沒有沉浸於任何影片，只是在找更有趣的東西。

研究建議，如果想擺脫無聊循環，目標性是關鍵。按快轉或跳過按鈕前請花點時間，找到保持專注的方法，就像去電影院看電影，只享受與內容互動。但過程需隨時注意自己的情緒，有時看同支影片會出現正面情緒，過幾分鐘卻掉入消極情緒螺旋。

長期無聊有害心理健康

研究顯示，以有挑戰性與意義的方式運用技能的活動，比幫助放鬆的活動滿足感更高。研究有警示意義，因無聊與負面心理健康、學習和行為結果有關，如憂鬱症、較差學業成績，甚至虐待狂攻擊性等。

2020 年研究發現，日常生活長期無聊的人，比不那麼無聊的人有更多施虐傾向。惡搞和無聊間有統計顯著關聯性，無聊的人更有可能惡搞他人。實驗也發現，無聊與施虐間有關，且無聊會導致施虐行為。要增進年輕人心理健康，可能要先想辦法讓他們生活有趣點。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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