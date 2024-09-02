吃不起牛肉 美國香腸銷量增暗示經濟衰退

【文‧黃嬿】

通膨降溫並不代表東西會變得更便宜，越來越多企業警告消費者的花錢速度開始放緩。最近美國德州一家製造商釋出經濟放緩訊號，就是香腸銷售增加，消費者用香腸取代牛排可能表示經濟正在放緩。

根據紐約消費金融服務公司 Bankrate 數據，自 2020 年 2 月以來，消費者價格已累積上漲 20.9% 。比 2010 年到 2020 年整整十年還要多。雜貨價格飆漲，2020 年初至今香腸和熟食肉類的生產者物價指數已上漲約 33%。

2022 年美國人將可支配收入的 11.3% 花在食品，已是 1991 年以來食品雜貨最大預算比例。即使通膨趨緩，但價格還是在上漲，由於家庭收入食品支出大幅增加，消費者開始尋找相對便宜的產品。

企業已經發出警報，麥當勞和亞馬遜都發現，消費者的荷包緊張，美國人越來越關注性價比。也由於外出用餐太貴，低收入顧客不再外食，導致速食業者紛紛推出 5 美元超值餐。亞馬遜也表示，追求優惠的購物者影響銷售額。

過去經濟實際狀況，其實零售市場有跡可循。譬如最有名的口紅指數，是雅詩蘭黛於 2001 年創建，發現美國經濟陷入衰退時，口紅銷售實際在上升，認為口紅銷量和經濟健康狀況成反比，口紅指數史上已多次證實。

1920 年代還有裙擺指數，指出裙子和連身裙在經濟景氣時會變短，經濟低迷時會變長。另外像香檳指數，基本上與口紅指數相反，當經濟不景氣，人們會停止購買香檳，選擇更便宜的酒精。另外還有尿布疹指標、男性內衣指數、紙箱需求等等，都是類似的潛藏經濟訊號。

香腸代替新鮮肉類

這次新跡象是香腸銷售，達拉斯聯邦儲備銀行 26 日德州製造業前景調查報告，分享食品製造商評論，稱香腸類別溫和成長，認為香腸需求增加，通常暗示經濟放緩，因家庭為了節省食品雜貨費用，會以香腸取代牛肉或雞肉。

經濟衰退的擔憂愈來愈多，美國西北互助銀行預計經濟衰退的可能性超過 50%。經濟學家認為，聯準會降息通常發生在經濟衰退前，雖然央行官員看到經濟顯著疲軟時往往會放鬆政策，但一旦經濟狀況開始下滑，就很難阻止經濟狀況疲軟，認為 9 月降息為時已晚。

紐約聯邦儲備銀行 7 月預測，未來 12 個月內經濟陷入衰退的可能性為 56%。經濟學家大衛羅森伯格指出，美國家庭債務水準不斷上升，收入不斷減少，金融失衡將拖累美國經濟，稱不需要戲劇化事件，就足以讓美國經濟陷入衰退。約翰霍普金斯大學教授看到經濟燃料的貨幣供應量收縮，認為是不尋常訊號，自 1913 年以來，這情況只發生過四次，且每次都伴隨經濟衰退或經濟蕭條，直指美國通膨數據持續下降，也預示美國年底或明年初進入衰退。

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