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千禧世代疫情後財富兩極化 專家：差別在2020年前有沒買房

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Will Buckner CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Will Buckner CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

原本遭受金融風暴影響的千禧世代，瞬間因為這場疫情而翻身。年初美國聖路易斯聯邦儲備銀行分析發現，根據通貨膨脹調整後，從 2019~2022 年，1980 年代出生的千禧世代淨資產中位數增加一倍以上，1990 年代出生的千禧世代淨資產中位數增加四倍多，但貧富差距也在擴大，經濟學家指出關鍵在有沒有房子及何時買房。

聖路易斯聯邦儲備銀行發現，千禧世代和 Z 世代年長成員淨資產平均比同齡 X 世代或嬰兒潮世代高 25%。總體而言，聯準會分析結論是，從 2020 年第一季到 2024 年第一季，千禧世代和老年 Z 世代成員總財富增加兩倍多，從 4.5 兆美元增長到 14.2 兆美元。

一切數據代表這群人歷經金融風暴後的蕭條十年，疫情後突然迎接美好的一年。但經濟學家指出，淨資產成長的原因似乎很明顯，大部分來自房地產升值。

聯準會 2022 年前持續實行量化寬鬆政策時間太長，助長通貨膨脹爆發，支撐資產價值，推動房價上漲，幫助有房千禧世代增加財富淨值，且資產價格上漲的成本遠遠超出過度通貨膨脹的範圍。

同期間導致千禧世代不平等現象加劇，與同齡嬰兒潮世代相比，最富有 20% 和最貧窮 20% 之間通膨調整後差距正在擴大。專家指出，導致最大的財富鴻溝之一，尤其對千禧世代來說，是 2020 年之前還之後買房，或根本沒買。

聯準會 2020~2022 年量化寬鬆政策與降低利率提高資產價值，但只限於當時有幸買房的人，現在較高抵押貸款利率，已將許多幾年前未購房的家庭拒於門外。高利率也並沒有導致房價走軟，許多家庭不願意因為搬家而放棄現有的低利率，因此供應仍然極度緊張，房價仍居高不下。

美國三成家庭屬於「ALICE

有幸在美聯儲印鈔時成為有房一族的人，淨資產將大大提升。相較之下，那時期沒有買房的人，數年甚至數十年內可能更難負擔得起。許多美國人已放棄買房，但發現租金上漲讓他們連租房都成為負擔。

現在美國流行一個字「ALICE」，是指資產有限、收入有限、有工作（Asset Limited, Income Constrained, Employed）的美國人，定義為四口之家每年收入為 31,200 美元，略高於貧窮線，有工作仍無法負擔食物、住房、醫療保健、兒童保育和交通等基本必需品。美國人口普查局數據調查發現，29% 美國家庭是 ALICE，不包括 3,790 萬貧困美國人，佔總人口 11.5%

哥倫比亞商學院經濟學教授表示，ALICEs 本質上描述中下層階級幾十年來情況，只能滿足眼前需求，但不容易產生盈餘支付住房或股票或債券等投資的成本。與幾年前相比，許多千禧世代的確脫離十幾年前慘淡開局，但光譜另一端的千禧世代每況愈下，且隨著所有成本都墊高，這群人只會愈來愈多。

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