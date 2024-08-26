血腦屏障也擋不住 研究：人類大腦已累積一湯匙塑膠

【文‧黃嬿】

近年關於人體內塑膠積累的研究爆炸增長，現在已發現在肺部、胎盤、生殖器官、肝臟、腎臟、膝關節和肘關節、血管和骨髓中都有微塑膠碎片。最新研究發現，大腦裡也有微塑膠，且一直增加，科學家呼籲，現在必須宣布全球進入緊急狀態以應對塑膠污染。

美國國立衛生研究院發表一項研究發現，屍體中的肝臟、腎臟和大腦中都有微塑膠，其中 91 個大腦樣本的平均含量比其他器官多約 10 至 20 倍。一個成年人的大腦可能含有大約 5 到 10 克的塑膠，大約相當於塑膠湯匙的大小。

而其中在 2024 年初收集的 24 個大腦樣本中，以重量計算，平均含有約 0.5% 的塑膠。2024 年的大腦樣本中的微塑膠數量比 2016 年的樣本總多 50%，反應人腦中發現的微塑膠濃度的上升速度，與環境中的微塑膠濃度的上升速度相似。研究人員還觀察 12 個死於癡呆症者的大腦樣本，發現這些大腦中的塑膠重量比健康樣本多出 10 倍。

人體幾乎每個部位都存在著不大於一粒沙子的微小塑膠顆粒。該研究將大腦描述為至今樣本中塑膠污染最嚴重的組織之一。研究人員表示，「不知道我們的大腦在不引起問題的情況下，還能塞進多少塑膠」。

其他科學家指出，血腦屏障是一系列阻止許多化學物質和病原體到達中樞神經系統的膜，這項研究提醒我們，該系統並沒有預期的保護作用。

年底釜山談判將誕生全球首個塑膠公約

過去 30 年塑膠消耗量增加四倍，本世紀頭二十年塑膠產量增加一倍。未來 20 年，這數字還將進一步翻倍。同時，不到 10% 的塑膠最終被回收，其中超過四分之三最後被填埋。2022 年 3 月聯合國環境大會決議，全球必須在 2024 年底之前提出具約束力的「全球塑膠公約」(Global Plastics Treaty)，175 個國家今年底將於南韓釜山舉行最終回談判。

兩年來，美國一直對限制塑膠生產持觀望態度，美國是世界上最大的石油和天然氣生產國，也是世界上一些最大的化石燃料公司的所在地，是主要塑膠生產國與消費國。

過去美國在塑膠公約上的立場站在中國、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯一邊，要求條約重點關注回收和包裝設計，並將減產事宜留給個別國家。但現在拜登政府改變立場，將轉向支持減產，並可能逐步淘汰某些危害地球的化學物質。

拜登政府上個月宣布美國首個解決塑膠污染的策略，承諾到 2035 年在政府採購系統中淘汰一次性塑膠。不過，釜山會談是在美國總統大選兩週後舉行，川普在任期內取消 100 多項環境政策，讓美國退出《巴黎協定》，並承諾如果連任，將擴大化石燃料使用規模。若美國改朝換代，美國在限制塑膠立場上勢必會再出現變數。

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