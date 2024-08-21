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安全的地方住不起 調查：美國購屋者湧入自然災害高風險區

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Bob Dass CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Bob Dass CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

住不起的房子，可能是這時代的人集體記憶之一，過去無論貧富，基本上都能住進大房子與碧綠庭院的所謂美國夢，疫情之後也瞬間破滅。住房是人的基本權利，為求負擔得起的房價，愈來愈多美國人被迫搬到容易發生洪水或野火的地方。

如果要搬家，大多數人都不會想搬到風險較高的地區。美國調查顯示，絕大多數購屋者認為，居住在自然或氣候災害風險較低的地區是必須的，但是這幾年他們的行為卻與這個結果相反。

房地產公司 Redfin 一份新報告顯示，由於對稅收或其他生活成本問題的不滿，美國人正湧向自然災害高風險的地區。Redfin 發現，2023 年美國野火風險最高的郡，遷入人數比遷出人數多 63,365 人，德州人口成長最多。而洪水風險高的郡增加 16,144 名新居民，主要集中在佛羅里達州。

過去野火通常只發生在加州或科羅拉多州等西部州，但由於氣候變遷和城市發展向火災多發地區蔓延，德州各地的野火對住宅區的威脅更加頻繁和嚴重，如今年德州奧斯汀被評為加州以外野火風險最高的都會區，德州在具有「中等」或「較大」野火風險的房屋數量方面排名第三，有 244,617 棟房屋和 884 億美元的財產屬於此類。

調查同時顯示，低野火風險的郡去年的人口淨減少 38,401 人，6,892 人搬出低洪水風險的地區。Redfin 2021 年一份報告中發現，2016 年至 2020 年間，逃離大城市的模式加速，使得最容易遭受極端高溫的 50 個郡的人口增長近 5% 2021 年和 2022 年趨勢持續，搬入美國最容易發生洪水和火災的郡，人數增加一倍多。

人類本性低估長期風險

這樣結果反映人們不是優先考慮氣候和環境問題，而是住房負擔能力和其他生活成本問題。大量人口從生活成本較高的沿海城市，遷移到生活成本較低的地區，距離大型地鐵更遠，距離自然設施更近，但這些地點往往更容易受到天災的影響。

但隨著極端天氣事件頻率增加，住在高風險地區的人居住成本會大幅攀升，如家庭保險費飆升，加州兩家主要保險公司甚至宣布撤出，停止在該州接受新客戶。

Redfin 經濟學家表示，人類的本性是關注當前的利益，例如海濱景觀或較低的生活成本，而不是從長遠來看可能增加的成本，例如財產損失或財產價值下降，低估氣候變遷等難以衡量的風險也是人的本性。

專家建議，購屋者不知道他們的房產面臨什麼樣的氣候風險，因此州和地方政府可以制定規則，規定需要向潛在購房者披露哪些資訊，然後對風險較高的房產徵收更高的稅。在高風險地區提高費用有兩個目的，鼓勵對價格敏感的家庭選擇更安全的地點，並且還為地方政府提供更多收入，提升基礎設施的氣候適應能力。

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