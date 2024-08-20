一天兩杯中美式 健康的人血壓也會升高

【文‧黃嬿】

每天早上下午各一杯咖啡，似乎是許多都市上班族的生活儀式。但長期喝太多咖啡，不只心跳加快，新研究發現，健康的人每天攝取超過 400 毫克咖啡因，就會增加罹患心血管疾病的風險。

歐盟與美國 FDA 建議咖啡因每日攝取量 300 毫克以下，但愈來愈多人買特大杯咖啡，一杯咖啡因就有 346 毫克，兩杯中美式差不多 400 毫克。除了咖啡，現代人常以手搖飲取代水，240ml 綠茶或紅茶也有 30~50 毫克咖啡因，都在無形中增加咖啡因攝取量。長期過量攝取咖啡因可能擾亂副交感系統，導致血壓和心率升高。

研究員尋找年齡介於 18~45 歲，血壓正常的 92 名健康成年人進行三分鐘踏步測試，隨後測量血壓和心率，近 20% 參與者每天攝取超過 400 毫克咖啡因，等於約四杯咖啡、十罐汽水或兩杯能量飲料。參與者從事商業和管理工作、住在城市地區的女性參與者每日咖啡因攝取量最高。

研究員發現，每天攝取超過 400 毫克咖啡因的人踏步測試後心率和血壓都會升高。每天攝取超過 600 毫克，約六到七杯咖啡的人，台階測試後休息 5 分鐘後，心率和血壓明顯升高。

破壞自主神經系統

自律神經系統幫助控制心率和血壓，咖啡因卻會擾亂自律神經系統，對心臟及其他部位造成過度壓力。高血壓會增加心臟病、中風、心臟衰竭、動脈瘤和慢性腎臟病等健康問題的風險，通常稱為「沉默的殺手」。

專家表示，雖然咖啡因平均半衰期約三至七小時，但新陳代謝較慢或有肝臟問題的人，可能會感受到更長時間且更嚴重的咖啡因影響。此外，經常攝取咖啡因的人也會出現耐受性，因身體會增強排除咖啡因的系統。

由於基因變異導致人們以不同速度分解咖啡因，個體咖啡因耐受性也有很大差異，因此平常不喝太多咖啡因的人，喝一杯濃縮咖啡就可能不適，但經常喝咖啡因飲料的人即使喝好幾杯咖啡也只是輕微不適，所以很難說多少咖啡因含量普遍適用，應多傾聽身體的聲音，並學會辨識咖啡因含量多少才會不舒服，如顫抖、緊張或心跳加速，並減少咖啡因攝取量。

這項研究結果應讓人們意識到，健康的人長時間攝取過量咖啡因，也會對心臟造成壓力，導致高血壓和心律不整。雖然咖啡因可能有助提高工作效率，但健康才更重要。

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