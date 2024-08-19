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變老非線性過程 史丹佛研究：44歲與60歲急速老化

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

我們都以為身體是隨著年齡逐漸衰老，但很多人到 40 多歲，可能會感覺自己體力與精神直線下墜，這感覺現在有科學根據。科學家發現，其實老化不是緩慢穩定的過程，而是兩個年齡階段加速爆發。

老化是複雜且多因素的生理變化過程，與多種人類疾病密切相關，包括心血管疾病、糖尿病、神經退化和癌症。人體分子的變化，包括轉錄物、蛋白質、代謝物和細胞因子改變，有助理解老化潛在機制，以及發現老化相關疾病的潛在治療標靶。

科學家發現，許多與年齡相關的疾病的風險，不是隨著年齡的增長而逐漸增加，而是突然暴增，例如，60 歲以上老年癡呆症和心血管疾病的風險會急劇上升，但在這個年齡之前的患病風險則是隨著年齡增長而逐漸增加。科學家想知道是否與分子和微生物的變化有關。

史丹佛大學遺傳學家追蹤 108 25~75 歲者數千種不同分子，受測者每隔幾個月提交一次血液和糞便樣本以及皮膚、口腔和鼻腔拭子，持續一年到近七年。

研究人員評估 135,000 種不同的分子，包括 RNA、蛋白質和代謝物和生活在參與者腸道和皮膚細菌、病毒和真菌等微生物，結果發現，所有分子約 81% 呈非線性波動，兩波最大變化出現在 44 歲和 60 歲。

40 多歲時的第一波老化，包括與心血管疾病相關的分子以及代謝咖啡因、酒精和脂質的能力。60 多歲時的第二波老化變化出現在涉及免疫調節、碳水化合物代謝和腎功能的分子。與皮膚和肌肉老化相關的分子在這兩個時間點都發生變化。先前研究發現，老化的高峰可能會出現在 78 歲左右，但這項新研究無法證實這一點，因為最年長的參與者已經 75 歲。

研究員表示，40 多歲中期的衰老高峰是出乎意料的，一開始被認為是女性停經期變化的結果，但數據顯示，40 多歲的男性也發生類似變化，科學家認為應該還有其他更重要的因素，促使男女在這個年齡層快速老化。

某些變化可能與這個年齡層的生活方式或行為因素有關，而不是由生物因素驅動。例如，酒精代謝功能障礙可能是由於 40 多歲的人飲酒量增加造成的，這個年齡段通常是生活壓力較大的時期。

在健康的時候增加運動量

無論原因是什麼，研究人員表示，人們需要關注自己的健康，尤其是 40 多歲和 60 多歲的人，建議這兩個年齡層的人要增加運動量，來保護心臟並保持肌肉質量，或者在 40 多歲時減少飲酒，因為代謝酒精的能力可能會減慢。

60 多歲的人還應該注意碳水化合物的攝取量並喝大量的水，以保持腎功能正常。 總之，人們應該在還健康的情況下，努力調整生活方式，奠定健康老化的基礎。研究結果發表在《自然老化》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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