人類意識的產生 可能來自神經元量子糾纏

【文‧Emmastein】

大腦像在演奏一首無聲交響樂，目前研究認為，大腦特定區域神經網路同步放電會產生意識，然而各種電路如何協調放電仍是一個謎。最近新研究指出，意識的產生可能涉及神經元量子糾纏。

大腦前額葉皮質、頂葉、顳葉等區域的神經元活動與意識形成、運作息息相關，當神經元發放電訊號，這些訊號在不同腦區透過神經網路連接傳遞，使大腦整合感官輸入的資訊，形成感知、思考、情感等意識經驗。

簡單說，大腦意識取決於數百萬神經元的同步活動，但負責協調同步的機制仍然難以捉摸。

雖然意識涉及多種神經網路分工合作，能用神經科學和生物學原理來解釋，但一些科學家和哲學家也提出量子意識理論，認為意識某些特徵可能與量子現象有關，假設意識運作涉及量子糾纏等現象。

然而量子意識論爭議未休，其中一道批評認為量子效應在大腦溫度與環境下應該無法持續存在。

最近，中國科學家在發表於《Physical Review E》期刊的新論文中，解釋神經細胞絕緣體碳氫鍵發出的糾纏光子如何同步大腦內活動。

神經細胞結構大致可分為「細胞本體」、「樹突」與「軸突」三大部分，軸突尾部周圍稱為髓鞘，團隊研究結果表明，髓鞘形成的圓柱形空腔可以促進振動模式的自發性光子發射，並產生大量糾纏光子對，因此，神經元中豐富的 CH 鍵振動單元可作為神經系統量子糾纏來源。

這些發現可能有助了解大腦如何利用這些資源進行量子資訊傳輸，從而闡明神經元同步活動潛在來源。雖然糾纏光子影響大規模生物過程的證據目前僅限於光合作用，要證明大腦意識的產生除了經典化學解釋，量子力學也介入其中，還有很長一段路要走。

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