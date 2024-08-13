十年後可解放雙手 科技業押注 AI 眼鏡取代手機

【文‧黃嬿】

行動網路經過十幾年的發展，連網世界無所不在，而終點可能是手機，即使穿戴設備喊的震天價響，始終處於未來的一處光明。但時時刻刻拿著手機進入聯網世界終究不是太便利，連 Meta 執行長 Mark Zuckerberg 都說，從手機上社群媒體是「反社交」行為，認為智慧眼鏡才是終點。

智慧眼鏡並不是新概念，市場產品很多，如 North 的 Focals 眼鏡、Bose 的音訊擴增實境太陽眼鏡，以及最近推出的 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡。但這些產品都走不出利基市場。蘋果今年稍早推出價格高昂的頭戴式裝置 Vision Pro，結果需求卻比最初預期的要弱。更符合日常生活需要的 Apple Glass 的開發仍在進行中，不過市場估計還要幾年時間才能面世。

智慧眼鏡看來還有很長一段路要走，但科技大亨相信這才是未來，關鍵就是 AI。以前智慧眼鏡主要訴求是支援 AR，戴上眼鏡，數位內容會直接覆蓋在人們的視野中。隨著 AI 起步，許多人認為當智慧眼鏡融入 AI 助理功能，才能真正讓科技以更自然的方式融入生活。

手機玩社群是「反社交」

手機其實是一種妨礙，最近祖克柏都認為，手機玩社群媒體，透過人們隨身攜帶的小螢幕來傳遞訊息，是奇怪的反社交行為，他認為眼鏡是一種更自然的形式，這也是他追求雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡的部分原因。

雷朋眼鏡是一種穿戴式技術，佩戴者可利用眼鏡拍照、在 Instagram 直播、WhatsApp 視訊通話，以及使用 AI 助理提問等功能，讓佩戴者與時尚的鏡框對話，並可問 AI 正在吃的食物、面對的建築物及遇到的動物是什麼，不只支援語音，而是與用戶一起行動的另一個大腦。

Meta 的雷朋智慧眼鏡集耳機、相機和人工智慧管家於一體，當然，時尚的外型也是眼鏡的開發重點。祖克伯認為智慧眼鏡普及化價格門檻是 300 美元左右，他聲稱將來數億人最後都會有智慧眼鏡，並搭配可與用戶交談的超級互動 AI。

AI 重燃智慧眼鏡計畫

Meta 並不是唯一還在開發智慧眼鏡的公司。Google 自 2013 年以來一直在開發各種型號，即使過程並一帆風順，Google 也沒有放棄智慧眼鏡的夢想，最近 Google 帶著強大的 AI 技術 Gemini 重新回歸智慧眼鏡計畫。傳出 Google 已與開發雷朋 Meta 智慧眼鏡背後的公司 EssilorLuxottica 接洽，將開發 Google AI 技術驅動的新型 AR 眼鏡。

最近還有一款由總部位於新加坡的新創公司 Brilliant Labs 開發的智慧眼鏡 Frame，售價 350 美元。創辦人是蘋果專案負責人 Bobak Tavangar，2019 年創辦以來，願景就是為大眾打造 AI 智慧眼鏡。

手機其實是麻煩的東西，對科技公司而言，手機當然不是尖端技術集大成的終點，他們的時間表智慧手機會慢慢退出市場，再過約十年，隨身攜帶的個人運算設備是戴在臉上或手腕，而不是拿在手上。

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