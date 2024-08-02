中產階級口袋薄了 買新車、學才藝、旅行成付不起的開銷

【文‧黃嬿】

從生活必需品到外出吃飯和旅行，這幾年各種商品和服務價格都同時大漲，雖然物價上漲速度在降溫，但仍然持續在上漲。當前的經濟正在改變每個人的長期計畫，專家表示，到明年，中產階級可能會發現越來越難以跟上不斷增長的支出。

房屋租賃管理平台 GoSummer 金融專家理出未來中產階級難以負擔的生活成本，分別是住房、醫療保健、教育和兒童保育費用、購買新車、家庭旅行，甚至必需品。

分析指出，住房是一第一個讓中產階級感到壓力的支出，這幾年房價一直呈現上升趨勢，美國許多城市地區，中位數住房的成本已經超過中等收入者的承受能力。加上房貸利息上漲，持有房屋成本增加，迫使更多人退出房地產市場或陷入不穩定的財務狀況。

醫療保健費用負擔也在增加，台灣取消掛號費上限之後，這筆支出對許多民眾而言也相當有感。教育費用也一直在上漲，家長可能會發現自己難以負擔優質教育或課外課程的費用，可能會增加對公立學校的需求，犧牲課外活動。有些家庭會更依賴學生貸款，導致長期的財務負擔。

除了正規教育，保母費用漲幅也超過通貨膨脹。在美國許多家庭會雇用青少年在晚上幾個小時幫忙看顧一下孩子，但過去幾年，保姆成本大幅上漲，甚至超過通貨膨脹，根據 Care.com 的數據，保母的平均收費為每小時 17.81 美元到 26.83 美元，即使是幾個小時的外出，可能就要多花 50~80 美元。

如果通膨持續下去，購買新車將成為中產階級幾乎買不起的奢侈品之一。美國新車的平均價格接近 5 萬美元，導致買家湧進二手車市場，與 2014 年相比，現在購買一輛車齡 10 年的汽車的費用高出 60%。家庭旅遊成本隨著機票價格上漲、住宿、用餐費用無一不漲，許多家庭已經取消或是調整暑假出遊計畫。

分析顯示，一個美國典型的四口之家的生活費用在未來幾年內可能會上漲 25~30%。如今收入 5 萬美元的家庭可能會發現，按照目前的通貨膨脹率，幾乎不可能支付住房、醫療保健和教育費用。

年收入 20 萬美元只能算中產階級

中產階級的門檻也一直在上升，按照皮尤研究中心的規定，中產階級最常見的定義之一是收入是所在地區收入中位數的三分之二到兩倍。從中產階級的上限定義來看，美國 25 個最大的都市中的 6 個，現在年收入即使超過 20 萬美元，也才只能算中產階級。

舊金山年收入超過 25 萬美元仍算中產階級、華盛頓特區中產家庭年收入上限是 23.5 萬美元、西雅圖和波士頓年收入略高於 20 萬美元。Bankrate 調查發現， 美國人平均認為自己需要賺取每年 186,000 美元才能保持財務穩定，遠超過美國典型工資 79,000 美元的兩倍。

Bankrate 經濟分析師表示，許多美國人陷入價格上漲帶來的持續性衝擊、收入缺乏增長，以及感覺自己的希望和夢想與自己的財務能力脫節之間的困境。

中產階級苦日子來了，隨意消費的日子可能即將結束。金融專家建議中產階級家庭削減在外出用餐、娛樂和愛好上的「奢侈」支出，這些支出往往佔家庭預算的一半。只有減少可自由支配的購買並增加儲蓄，才能幫助維持財務安全，應對成本上升。

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