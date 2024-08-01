快訊

奧運羽球／周天成直落二收拾奈良岡功大 連3屆闖男單8強

列車將抵中正紀念堂站…突飄燒焦味、480人下車 北捷公司回應

下班別忘帶傘！午後對流雲系發展旺盛 10縣市大雨一路下到晚上

生物年齡可逆轉 研究：少吃糖就可以

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Taiwan milk tea with bubble CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Taiwan milk tea with bubble CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

過多糖對健康有害，科學家已知飲食添加過多糖，會加速細胞氧化，糖會產生氧化壓力，損害蛋白質、組織和器官。幸好生物年齡可逆轉，最近加州大學研究發現，每天少吃兩茶匙糖就能讓身體更年輕。

英國建議成年人每天攝取添加糖不超過 30 克，約等於七塊方糖。美國食品藥物管理局建議每天添加糖限制 50 克以內。台灣衛福部對添加糖每日攝取量建議是若每日熱量攝取 2,000 大卡，添加糖應低於 50 公克。

700 毫升「全糖」珍珠奶茶含糖量近 62 公克。牛奶巧克力約含 25 克，一罐可樂則約 39 克添加糖。吃太多醣類會導致許多疾病，如心臟病、中風、二型糖尿病、肝病、肥胖和蛀牙。血液高糖分會損害細胞，導致慢性炎症，慢性炎症與心臟病、糖尿病、肝病和癌症都有關。

生物年齡即表觀遺傳時鐘，為細胞和組織年齡，代表身體健康狀態，當細胞越老，磨損就越多，使人患癌症等慢性疾病風險更高。生物年齡受遺傳和飲食和運動等生活習慣影響，DNA 的化學「標籤」可測量身體衰老狀況，當化學標籤累積愈多，身體老化更快。

有些人生物年齡比實際年齡低，研究發現，與飲食健康有關，但糖會破壞健康飲食好處，即使人們吃得很好，只要每添加 1 克糖，生物年齡就會增加。加州大學舊金山分校研究人員查看 342 名平均年齡 39 歲的女性飲食紀錄，測量營養素包括維生素 ACE B12 及葉酸、鋅、硒、鎂、纖維和添加糖，採集唾液樣本測量生物年齡。 

研究三種健康飲食措施如何影響生物年齡，最遵循地中海飲食，優先考慮高纖維、維生素和抗氧化劑的食物的女性生物年齡最低，但即使糖是健康飲食的一部分，添加糖也會加速生物時鐘衰老。

這些女性平均攝取量是英國建議限量兩倍多，即 61.5 克，甚至有些女性高達 316 克。作者指出，高度添加糖與代謝健康惡化和早期疾病相關性，可能比任何飲食因素都大。每天少吃 10 克糖，可使生理時鐘倒轉 2.4 個月，約每天少吃一個甜甜圈。

這研究是第一個證明添加糖與表觀遺傳時鐘老化有關聯的研究，強調減少糖攝取對改善健康和長壽的重要性。論文刊登於《Jama Network Open》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

受焦慮症困擾 罹患癡呆症風險提高三倍

「天然抗氧化劑」胡蘿蔔有超強營養素，不敢吃怎麼辦？這些方法助消除胡蘿蔔獨特味道

嘉基免費為311人檢查肝臟 竟有8成現異常

大暑熱到爆！38度高溫防曝曬 中醫師呼籲「養心」

相關新聞

生物年齡可逆轉 研究：少吃糖就可以

過多糖對健康有害，科學家已知飲食添加過多糖，會加速細胞氧化，糖會產生氧化壓力，損害蛋白質、組織和器官。幸好生物年齡可逆轉，最近加州大學研究發現，每天少吃兩茶匙糖就能讓身體更年輕。

AI 讓員工更疲憊 外媒：歷史上科技革命都如出一轍

除了全世界掌控權力的那些少數億萬富翁，可能沒人喜歡人工智慧，AI 不只搶走白領工作，最新調查顯示，雖然企業高層都期望 AI 提高生產力，但 AI 只是增加員工工作量，甚至降低生產力並導致員工倦怠。

淨資產決定財富自由 專家：不買奢侈品、錢花在增值事物

一般人對富有的定義，大部分都是視覺概念，開名車、拿名牌包、坐頭等艙體驗奢侈的旅行，但這些社會地位象徵的另一面，可能是負債或是身無分文。理財專家表示，財富如此極端的現代社會，真正的財富自由已經不是口袋裡有多少錢，而是有能力應對環境變化。

吃起來跟真的一樣 新創用二氧化碳、氫氣製出「人造奶油」

二氧化碳再利用可以製成什麼？再製成化學品對於大眾的吸引力可能不高，但是現在有新創結合二氧化碳與氫氣，打造出「人造奶油」，味道跟真實奶油相差無幾。這也只是個開始，之後還在開發牛奶、冰淇淋、起司、肉類和熱帶油（tropical oils）。

南歐躍升2050年最長壽國家之列 研究：活得久與財富無關

我們一般認知，愈富裕的國家醫療資源和人民教育程度更高，健康意識也更高，因此會活得更健康，壽命更長，但是華盛頓大學研究發現長壽不一定與財富有關，到 2050 年一些南歐國家可能成為世界最長壽國家，主要原因是運動與社交支持。

挑戰早起觀念 研究：夜貓子大腦比早起者更敏銳

為了健康和白天工作有精神，熬夜通常視為不可取行為，但最新研究為熬夜平反，可能對腦力有益，因新研究發現，夜貓子大腦可能比早睡者更敏銳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。